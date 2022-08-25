Бывший оборонный завод сенатора проиграл суд курганцу

Курганец Юрий Постовалов выиграл судебное разбирательство против НПО «Курганприбор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Научно-производственное объединение (НПО) «Курганприбор», принадлежавшее сенатору Сергею Муратову, проиграло судебное дело о незаконном увольнении заводчанина Юрия Постовалова. По решению суда, предприятие должно восстановить мужчину в должности ведущего инженера-технолога. Об этом URA.RU рассказал сам курганец.

«Суд завершился утром 26 августа, после 13 сентября я получу исполнительный лист. По решению суда меня должны восстановить на работе. Дело рассматривалось в горсуде судьей Еленой Резепиной», — говорит мужчина. По оценкам главного бухгалтера предприятия Елены Тимановой (справка есть в распоряжении редакции), период вынужденного прогула длился с 1 мая 2021 года по 4 августа 2022 года. До 30 апреля 2021 года Постовалов находился в должности ведущего инженера-технолога. За время вынужденного прогула мужчина недополучил от предприятия около 474 тысяч рублей.

Как отмечает Постовалов, на предыдущем судебном заседании представителям «Курганприбора» предъявили неуважение к суду. На предприятии НПО «Курганприбор» от комментариев URA.RU отказались. В пресс-службе горсуда пообещали сообщить результаты судебного заседания позже.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Постовалов требовал 888 тысяч рублей с завода «Курганприбор» в качестве компенсации за причиненный моральный вред и ущерб деловой репутации. В решении юридических вопросов мужчине помогала коллегия адвокатов Михаила Барщевского.