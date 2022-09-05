Сафронов выйдет по УДО к 2036 году

ТАСС: Сафронов выйдет по УДО к 2036 году

05 сентября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Иван Сафронов может выйти на свободу через 14 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого осудили на 22 года тюремного заключения за государственную измену, сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. УДО наступит через 14 лет при хорошем поведении Сафронова, то есть в 2036 году. Об этом сообщили в органах юстиции. «Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Он может рассчитывать на него примерно через 14 лет», — пояснил собеседник ТАСС. 5 сентября этого года Сафронова признали виновным в госизмене, передает телеканал 360. По версии следствия, он сотрудничал со спецслужбами Чехии. Сафронова задержали в июле 2020 года, свою вину он не признал: по его словам, у него не было доступа к гостайне. Бывший советник главы «Роскосмоса» был осужден на 22 года колонии, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого осудили на 22 года тюремного заключения за государственную измену, сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. УДО наступит через 14 лет при хорошем поведении Сафронова, то есть в 2036 году. Об этом сообщили в органах юстиции. «Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Он может рассчитывать на него примерно через 14 лет», — пояснил собеседник ТАСС. 5 сентября этого года Сафронова признали виновным в госизмене, передает телеканал 360. По версии следствия, он сотрудничал со спецслужбами Чехии. Сафронова задержали в июле 2020 года, свою вину он не признал: по его словам, у него не было доступа к гостайне. Бывший советник главы «Роскосмоса» был осужден на 22 года колонии, уточняет «Федеральное агентство новостей».