Сафронов выйдет по УДО к 2036 году

Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого осудили на 22 года тюремного заключения за государственную измену, сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. УДО наступит через 14 лет при хорошем поведении Сафронова, то есть в 2036 году. Об этом сообщили в органах юстиции.
«Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Он может рассчитывать на него примерно через 14 лет», — пояснил собеседник ТАСС.
5 сентября этого года Сафронова признали виновным в госизмене, передает телеканал 360. По версии следствия, он сотрудничал со спецслужбами Чехии. Сафронова задержали в июле 2020 года, свою вину он не признал: по его словам, у него не было доступа к гостайне. Бывший советник главы «Роскосмоса» был осужден на 22 года колонии, уточняет «Федеральное агентство новостей».
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