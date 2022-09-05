Сафронов выйдет по УДО к 2036 году

ТАСС: Сафронов выйдет по УДО к 2036 году
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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Иван Сафронов может выйти на свободу через 14 лет Фото:
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого осудили на 22 года тюремного заключения за государственную измену, сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. УДО наступит через 14 лет при хорошем поведении Сафронова, то есть в 2036 году. Об этом сообщили в органах юстиции.

«Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Он может рассчитывать на него примерно через 14 лет», — пояснил собеседник ТАСС.

5 сентября этого года Сафронова признали виновным в госизмене, передает телеканал 360. По версии следствия, он сотрудничал со спецслужбами Чехии. Сафронова задержали в июле 2020 года, свою вину он не признал: по его словам, у него не было доступа к гостайне. Бывший советник главы «Роскосмоса» был осужден на 22 года колонии, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого осудили на 22 года тюремного заключения за государственную измену, сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. УДО наступит через 14 лет при хорошем поведении Сафронова, то есть в 2036 году. Об этом сообщили в органах юстиции. «Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Он может рассчитывать на него примерно через 14 лет», — пояснил собеседник ТАСС. 5 сентября этого года Сафронова признали виновным в госизмене, передает телеканал 360. По версии следствия, он сотрудничал со спецслужбами Чехии. Сафронова задержали в июле 2020 года, свою вину он не признал: по его словам, у него не было доступа к гостайне. Бывший советник главы «Роскосмоса» был осужден на 22 года колонии, уточняет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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