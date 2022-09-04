Чиновники правительства ХМАО попали в кадровый резерв Кремля

Чиновники правительства ХМАО включены в кадровый резерв Кремля

05 сентября 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Десять югорских чиновников включены в федеральный резерв управленческих кадров Фото: Александр Елизаров © URA.RU Югорские чиновники, среди которых директора окружных департаментов и их заместители, вошли в федеральный резерв управленческих кадров. Об этом сообщается на сайте госслужбы. В обновленном списке в категории высший уровень федерального резерва значится 10 фамилий югорских чиновников. Среди них: первый заместитель директора департамента проектного управления ХМАО Михаил Аверин, заместитель директора Департамента образования и науки ХМАО Александр Гомзяк, директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев, первый заместитель директора департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова, директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов, заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Михаил Малхасьян, первый заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен и директор департамента информационных технологий ХМАО Павел Ципорин. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в разговоре с URA.RU отметил, что управленцы, которые попадают в этот список, находятся на особом счету. «Система работает слаженно, а самое главное есть принцип, если так можно выразиться, необходимого и достаточного. Если человек попадает в этот резерв это не значит, что его обязательно назначат губернатором или другим руководителем высокого уровня, но при назначении губернаторов, скорее всего воспользуются человеком из данного списка», — считает Климанов. Ранее URA.RU сообщало, что прежде в федеральный кадровый резерв входили другие югорские чиновники. Однако теперь произошла их ротация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские чиновники, среди которых директора окружных департаментов и их заместители, вошли в федеральный резерв управленческих кадров. Об этом сообщается на сайте госслужбы. В обновленном списке в категории высший уровень федерального резерва значится 10 фамилий югорских чиновников. Среди них: первый заместитель директора департамента проектного управления ХМАО Михаил Аверин, заместитель директора Департамента образования и науки ХМАО Александр Гомзяк, директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев, первый заместитель директора департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова, директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов, заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Михаил Малхасьян, первый заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен и директор департамента информационных технологий ХМАО Павел Ципорин. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в разговоре с URA.RU отметил, что управленцы, которые попадают в этот список, находятся на особом счету. «Система работает слаженно, а самое главное есть принцип, если так можно выразиться, необходимого и достаточного. Если человек попадает в этот резерв это не значит, что его обязательно назначат губернатором или другим руководителем высокого уровня, но при назначении губернаторов, скорее всего воспользуются человеком из данного списка», — считает Климанов. Ранее URA.RU сообщало, что прежде в федеральный кадровый резерв входили другие югорские чиновники. Однако теперь произошла их ротация.