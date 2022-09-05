В Пермском крае назначен новый замминистра ЖКХ

Владимир Пастух стал новым замминистра ЖКХ Пермского края
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
Ранее Владимир Пустух уволился с должности замглавы Свердловского района Перми Фото:

В министерстве ЖКХ Пермского края назначен новый заместитель главы. Им стал бывший замглавы Свердловского района Перми Василий Пастух, передает telegram-канал краевого ведомства.

«Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначен Василий Пастух. Василий Пастух будет курировать вопросы благоустройства и подготовки краевой столицы к 300-летию», — сообщает министерство. К обязанностям Пастух приступил 5 сентября.

Ранее стало известно, что Пастух уволился со своей должности первого заместителя главы Свердловского районного главы Перми. В администрации чиновник проработал более 10 лет. Должность заместителя главы минЖКХ освободилась после ухода Марии Козловой. Чиновница оставила пост ради повышения — скорее всего ей достанется должность регионального министра тарифного регулирования и энергетики. Ее кандидатуру уже согласовало ФАС России.

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В министерстве ЖКХ Пермского края назначен новый заместитель главы. Им стал бывший замглавы Свердловского района Перми Василий Пастух, передает telegram-канал краевого ведомства. «Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначен Василий Пастух. Василий Пастух будет курировать вопросы благоустройства и подготовки краевой столицы к 300-летию», — сообщает министерство. К обязанностям Пастух приступил 5 сентября. Ранее стало известно, что Пастух уволился со своей должности первого заместителя главы Свердловского районного главы Перми. В администрации чиновник проработал более 10 лет. Должность заместителя главы минЖКХ освободилась после ухода Марии Козловой. Чиновница оставила пост ради повышения — скорее всего ей достанется должность регионального министра тарифного регулирования и энергетики. Ее кандидатуру уже согласовало ФАС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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