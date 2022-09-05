Британцы сравнили Трасс с клоуном в день ее избрания

Британцы сравнили Лиз Трасс с клоуном в день ее избрания

05 сентября 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Британцы не в восторге от прихода к власти Лиз Трасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу после того, как Лиз Трасс выиграла выборы премьер-министра Великобритании, граждане в соцсетях встретили ее смешными мемами. Зарубежные комментаторы сравнивают ее и экс-премьера Бориса Джонсона с клоунами. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Она известна своими антироссийскими настроениями и нелепыми заявлениями. Так, в феврале этого года она заявила, что не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, пишет «Федеральное агентство новостей». Она призывала ввести еще больше санкций в отношении России, дополняет телеканал 360. Британцы наделали новых мемов по поводу избрания Трасс премьером. В частности, один из них о том, что ее правление будет таким же бесполезным, как работа человека, который пытается очистить море шваброй скриншот из соцсетей Кто-то решил пошутить про родителей нового премьер-министра скриншот из соцсетей В иностранных социальных сетях Трасс и предыдущего премьера Бориса Джонсона сравнивают с киношными клоунами-убийцами Джокером и Пеннивайзом скриншот из соцсетей Избрание Трасс на должность не порадовало многих британцев скриншот из соцсетей И снова веселые картинки с двумя премьерами. В частности, в этом меме намек на интеллектуальные способности Трасс, которая спутала пиво с сидром. Сама фраза в международном интернете «подержи мое пиво» следует понимать как «подержи мое пиво, я покажу, что могу лучше» скриншот из соцсетей Скриншот из легендарной игры Mortal Combat, где фраза «Finish him», переводящаяся как «прикончи его», выскакивала в тот момент, когда противник почти полностью повержен и для победы не хватает всего лишь одного удара. скриншот из соцсетей

Сразу после того, как Лиз Трасс выиграла выборы премьер-министра Великобритании, граждане в соцсетях встретили ее смешными мемами. Зарубежные комментаторы сравнивают ее и экс-премьера Бориса Джонсона с клоунами. Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Она известна своими антироссийскими настроениями и нелепыми заявлениями. Так, в феврале этого года она заявила, что не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, пишет «Федеральное агентство новостей». Она призывала ввести еще больше санкций в отношении России, дополняет телеканал 360.