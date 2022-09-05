05 сентября 2022

Махонин рассказал о первом контракте на форуме во Владивостоке

Пермский край подписал соглашение на форуме во Владивостоке о модернизации ж/д станции
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, университет, махонин дмитрий, студенты
По словам Махонина, Пермь может стать одним из ключевых транспортных узлов страны Фото:

Пермский край в присутствии главы региона Дмитрия Махонина подписал инвестиционное соглашение с московской фирмой «ТрансКонтейнер». Подписание прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает сайт краевого правительства. По контракту, компания реконструирует и расширит контейнерный железнодорожный терминал на станции «Блочная» в Перми.

«Модернизация жд-узла станет еще одним шагом по развитию в крае транспортно-логистического центра „Блочная“ (ТЛЦ). Сотрудничество региона с такой крупной компанией, как ПАО „ТрансКонтейнер“, позволит системно и основательно подойти к этой работе», — передает сайт со ссылкой на слова Махонина.

Также ТЛЦ на станции «Блочная» будет включен в проект Минтранса РФ «Формирование сети транспортно-логистических центров». Как отметил губернатор, благодаря этому, Пермь может стать одним из стратегических узлов транспортной сети страны.

Обновление ТЛЦ увеличит ее годовую мощность с 45 до 110 тыс. 20-футовых контейнеров. Инвестиции «ТрансКонтейнера» составят около 428 млн рублей, проект планируется завершить к 2025 году. URA.RU ранее сообщало о деловой командировке Дмитрия Махонина на Дальний Восток. Цель поездки — участие в Восточном экономическом форуме.

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Пермский край в присутствии главы региона Дмитрия Махонина подписал инвестиционное соглашение с московской фирмой «ТрансКонтейнер». Подписание прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает сайт краевого правительства. По контракту, компания реконструирует и расширит контейнерный железнодорожный терминал на станции «Блочная» в Перми. «Модернизация жд-узла станет еще одним шагом по развитию в крае транспортно-логистического центра „Блочная“ (ТЛЦ). Сотрудничество региона с такой крупной компанией, как ПАО „ТрансКонтейнер“, позволит системно и основательно подойти к этой работе», — передает сайт со ссылкой на слова Махонина. Также ТЛЦ на станции «Блочная» будет включен в проект Минтранса РФ «Формирование сети транспортно-логистических центров». Как отметил губернатор, благодаря этому, Пермь может стать одним из стратегических узлов транспортной сети страны. Обновление ТЛЦ увеличит ее годовую мощность с 45 до 110 тыс. 20-футовых контейнеров. Инвестиции «ТрансКонтейнера» составят около 428 млн рублей, проект планируется завершить к 2025 году. URA.RU ранее сообщало о деловой командировке Дмитрия Махонина на Дальний Восток. Цель поездки — участие в Восточном экономическом форуме.
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