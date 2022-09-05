05 сентября 2022

ZS: тысячи немцев вышли с протестом против роста цен и антироссийских санкций

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Участники протеста требовали отмены антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Несколько тысяч немцев, выйдя 5 сентября на протесты, выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также против введения антироссийских санкций. Об этом сообщает «Зексише цайтунг».

«Цены на энергетику и инфляция — угроза для демократии в нашей стране», — сказал представитель парламентской фракции Левой партии Зерен Пельман. На демонстрацию в Лейпциге вышли от трех до четырех тысяч человек. За вечер было заявлено порядка восьми разных акций.

В Магдебурге на манифестацию против роста цен на продовольствие пришли две тысячи человек. Мероприятие было организовано «Альтернативой для Германии». Участники критиковали внешнюю политику ФРГ и требовали отмены антироссийских санкций.

Ранее депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт говорила о том, что Германия, вводя санкции против России, разоряет саму себя. По ее мнению, ограничения против РФ не приведут к прекращению конфликта на Украине.

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Несколько тысяч немцев, выйдя 5 сентября на протесты, выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также против введения антироссийских санкций. Об этом сообщает «Зексише цайтунг». «Цены на энергетику и инфляция — угроза для демократии в нашей стране», — сказал представитель парламентской фракции Левой партии Зерен Пельман. На демонстрацию в Лейпциге вышли от трех до четырех тысяч человек. За вечер было заявлено порядка восьми разных акций. В Магдебурге на манифестацию против роста цен на продовольствие пришли две тысячи человек. Мероприятие было организовано «Альтернативой для Германии». Участники критиковали внешнюю политику ФРГ и требовали отмены антироссийских санкций. Ранее депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт говорила о том, что Германия, вводя санкции против России, разоряет саму себя. По ее мнению, ограничения против РФ не приведут к прекращению конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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