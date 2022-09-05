ZS: тысячи немцев вышли с протестом против роста цен и антироссийских санкций

06 сентября 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Участники протеста требовали отмены антироссийских санкций Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Несколько тысяч немцев, выйдя 5 сентября на протесты, выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также против введения антироссийских санкций. Об этом сообщает «Зексише цайтунг». «Цены на энергетику и инфляция — угроза для демократии в нашей стране», — сказал представитель парламентской фракции Левой партии Зерен Пельман. На демонстрацию в Лейпциге вышли от трех до четырех тысяч человек. За вечер было заявлено порядка восьми разных акций. В Магдебурге на манифестацию против роста цен на продовольствие пришли две тысячи человек. Мероприятие было организовано «Альтернативой для Германии». Участники критиковали внешнюю политику ФРГ и требовали отмены антироссийских санкций. Ранее депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт говорила о том, что Германия, вводя санкции против России, разоряет саму себя. По ее мнению, ограничения против РФ не приведут к прекращению конфликта на Украине.

Несколько тысяч немцев, выйдя 5 сентября на протесты, выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также против введения антироссийских санкций. Об этом сообщает «Зексише цайтунг». «Цены на энергетику и инфляция — угроза для демократии в нашей стране», — сказал представитель парламентской фракции Левой партии Зерен Пельман. На демонстрацию в Лейпциге вышли от трех до четырех тысяч человек. За вечер было заявлено порядка восьми разных акций. В Магдебурге на манифестацию против роста цен на продовольствие пришли две тысячи человек. Мероприятие было организовано «Альтернативой для Германии». Участники критиковали внешнюю политику ФРГ и требовали отмены антироссийских санкций. Ранее депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт говорила о том, что Германия, вводя санкции против России, разоряет саму себя. По ее мнению, ограничения против РФ не приведут к прекращению конфликта на Украине.