Депутат бундестага: Германия разоряет саму себя, вводя санкции против РФ

Депутат бундестага Вагенкнехт: Германия своими решениями разоряет саму себя

05 сентября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

В бундестаге заявили, что Германия своими решениями разоряет саму себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Своими решениями в сфере энергетики Германия уничтожает свою промышленность и средний класс в то время, как Россия благодаря росту цен получает рекордную прибыль. Такое мнение выразила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. «Российская компания „Газпром“ в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине», — заявила депутат в интервью немецкому изданию t-online. По словам парламентария, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, что является «безумием». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. [Президент РФ Владимир] Путин смеется над нами во весь голос», — добавила Вагенкнехт. Германия вместе с другими странами Евросоюза усилила санкционное давление на РФ с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, были введены ограничения на поставки российской нефти и газа. Путин заявлял, что именно Европа «проиграла» из-за санкций против российского газа. По словам главы государства, антироссийские санкции серьезно ударили по европейской и американской экономике. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт призывал снять все ограничения с Москвы, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса.

Своими решениями в сфере энергетики Германия уничтожает свою промышленность и средний класс в то время, как Россия благодаря росту цен получает рекордную прибыль. Такое мнение выразила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. «Российская компания „Газпром“ в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине», — заявила депутат в интервью немецкому изданию t-online. По словам парламентария, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, что является «безумием». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. [Президент РФ Владимир] Путин смеется над нами во весь голос», — добавила Вагенкнехт. Германия вместе с другими странами Евросоюза усилила санкционное давление на РФ с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, были введены ограничения на поставки российской нефти и газа. Путин заявлял, что именно Европа «проиграла» из-за санкций против российского газа. По словам главы государства, антироссийские санкции серьезно ударили по европейской и американской экономике. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт призывал снять все ограничения с Москвы, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса.