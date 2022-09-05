05 сентября 2022

Немецкий политик потребовал запустить «Северный поток-2»

Немецкий политик Кристоф Майер: необходимо запустить «Северный поток-2»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Депутат рекомендовал задействовать российский газопровод Фото:
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«Северный поток — 2»

Необходимо срочно ввести в эксплуатацию магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток-2». Так считает член баварского земельного парламента Кристоф Майер.

«Необходимо задействовать российский газопровод, замороженный по инициативе немецких властей», — передает журнал Stern требование Майера. По словам депутата от АдГ, нужно продлить срок службы атомных электростанций и задействовать газопровод, замороженный властями Германии 22 февраля.

Его предложение поддержал глава баварского отделения партии Стефан Прочка. По его словам, запустив «Северный поток — 2», ФРГ сможет «разговаривать на равных» как с Москвой, так и с Вашингтоном.

О необходимости задействовать газопровод ранее заявлял бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, «СП-2» является единственным выходом из сложившейся энергетической ситуации, передает ФАН.

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Необходимо срочно ввести в эксплуатацию магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток-2». Так считает член баварского земельного парламента Кристоф Майер. «Необходимо задействовать российский газопровод, замороженный по инициативе немецких властей», — передает журнал Stern требование Майера. По словам депутата от АдГ, нужно продлить срок службы атомных электростанций и задействовать газопровод, замороженный властями Германии 22 февраля. Его предложение поддержал глава баварского отделения партии Стефан Прочка. По его словам, запустив «Северный поток — 2», ФРГ сможет «разговаривать на равных» как с Москвой, так и с Вашингтоном. О необходимости задействовать газопровод ранее заявлял бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, «СП-2» является единственным выходом из сложившейся энергетической ситуации, передает ФАН.
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