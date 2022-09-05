Немецкий политик потребовал запустить «Северный поток-2» Немецкий политик Кристоф Майер: необходимо запустить «Северный поток-2» 06 сентября 2022 в 02:08 Размер текста - 17 + Депутат рекомендовал задействовать российский газопровод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Необходимо срочно ввести в эксплуатацию магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток-2». Так считает член баварского земельного парламента Кристоф Майер. «Необходимо задействовать российский газопровод, замороженный по инициативе немецких властей», — передает журнал Stern требование Майера. По словам депутата от АдГ, нужно продлить срок службы атомных электростанций и задействовать газопровод, замороженный властями Германии 22 февраля. Его предложение поддержал глава баварского отделения партии Стефан Прочка. По его словам, запустив «Северный поток — 2», ФРГ сможет «разговаривать на равных» как с Москвой, так и с Вашингтоном. О необходимости задействовать газопровод ранее заявлял бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, «СП-2» является единственным выходом из сложившейся энергетической ситуации, передает ФАН. Необходимо срочно ввести в эксплуатацию магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток-2». Так считает член баварского земельного парламента Кристоф Майер. «Необходимо задействовать российский газопровод, замороженный по инициативе немецких властей», — передает журнал Stern требование Майера. По словам депутата от АдГ, нужно продлить срок службы атомных электростанций и задействовать газопровод, замороженный властями Германии 22 февраля. Его предложение поддержал глава баварского отделения партии Стефан Прочка. По его словам, запустив «Северный поток — 2», ФРГ сможет «разговаривать на равных» как с Москвой, так и с Вашингтоном. О необходимости задействовать газопровод ранее заявлял бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, «СП-2» является единственным выходом из сложившейся энергетической ситуации, передает ФАН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям