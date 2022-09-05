Байден отказался вносить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма

06 сентября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Байден: Россия не должна быть внесена в американский список стран-спонсоров терроризма Фото: Patrick Semansky AP/TASS Россия не должна быть внесена в американский список стран-спонсоров терроризма. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. «Нет», — сказал Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он, что Россию нужно включить в американский список государств-спонсоров терроризма. Об этом написал Reuters. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака написал в Twitter (заблокирован в России), что американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Его возмутило, что жители Америки должны расплачиваться за необъявленную войну США и НАТО с Россией.

Россия не должна быть внесена в американский список стран-спонсоров терроризма. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. «Нет», — сказал Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он, что Россию нужно включить в американский список государств-спонсоров терроризма. Об этом написал Reuters. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака написал в Twitter (заблокирован в России), что американцы живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией. Его возмутило, что жители Америки должны расплачиваться за необъявленную войну США и НАТО с Россией.