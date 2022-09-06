Минстрой намерен продлить программу льготной ипотеки в России

06 сентября 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

В Минстрое РФ выступают за продление льготной ипотеки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступает за продление программы льготной ипотеки на новое жилье под 7% после 2022 года. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. «Мы выступаем за продление [программы льготной ипотеки]. Вернемся к этому вопросу, когда после середины сентября посмотрим, что у нас происходит со спросом. Будем принимать решение совместно в правительстве», — пояснил Стасишин. Свое заявление он сделал во время Восточного экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС. Поясняя свою мысль о продлении льготной ипотеки, замминистра отметил, что в перспективе для застройщиков в ближайшие пару лет будет сформирован хороший спрос на новостройки. Стасишин дополнил, что на этот период времени должны действовать льготные предложения. Ранее URA.RU сообщало, что в России запускают новый вид ипотеки — промышленную. Также президент РФ Владимир Путин поддержал предложение выдавать жителям Донбасса сертификаты на жилье, пишет «Национальная служба новостей».

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступает за продление программы льготной ипотеки на новое жилье под 7% после 2022 года. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. «Мы выступаем за продление [программы льготной ипотеки]. Вернемся к этому вопросу, когда после середины сентября посмотрим, что у нас происходит со спросом. Будем принимать решение совместно в правительстве», — пояснил Стасишин. Свое заявление он сделал во время Восточного экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС. Поясняя свою мысль о продлении льготной ипотеки, замминистра отметил, что в перспективе для застройщиков в ближайшие пару лет будет сформирован хороший спрос на новостройки. Стасишин дополнил, что на этот период времени должны действовать льготные предложения. Ранее URA.RU сообщало, что в России запускают новый вид ипотеки — промышленную. Также президент РФ Владимир Путин поддержал предложение выдавать жителям Донбасса сертификаты на жилье, пишет «Национальная служба новостей».