Минстрой намерен продлить программу льготной ипотеки в России

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Клипарт. Магнитогорск, отражение, ипотека, магнитогорск, жилье, многоквартирные дома
В Минстрое РФ выступают за продление льготной ипотеки Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступает за продление программы льготной ипотеки на новое жилье под 7% после 2022 года. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«Мы выступаем за продление [программы льготной ипотеки]. Вернемся к этому вопросу, когда после середины сентября посмотрим, что у нас происходит со спросом. Будем принимать решение совместно в правительстве», — пояснил Стасишин. Свое заявление он сделал во время Восточного экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Поясняя свою мысль о продлении льготной ипотеки, замминистра отметил, что в перспективе для застройщиков в ближайшие пару лет будет сформирован хороший спрос на новостройки. Стасишин дополнил, что на этот период времени должны действовать льготные предложения.

Ранее URA.RU сообщало, что в России запускают новый вид ипотеки — промышленную. Также президент РФ Владимир Путин поддержал предложение выдавать жителям Донбасса сертификаты на жилье, пишет «Национальная служба новостей».

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступает за продление программы льготной ипотеки на новое жилье под 7% после 2022 года. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. «Мы выступаем за продление [программы льготной ипотеки]. Вернемся к этому вопросу, когда после середины сентября посмотрим, что у нас происходит со спросом. Будем принимать решение совместно в правительстве», — пояснил Стасишин. Свое заявление он сделал во время Восточного экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС. Поясняя свою мысль о продлении льготной ипотеки, замминистра отметил, что в перспективе для застройщиков в ближайшие пару лет будет сформирован хороший спрос на новостройки. Стасишин дополнил, что на этот период времени должны действовать льготные предложения. Ранее URA.RU сообщало, что в России запускают новый вид ипотеки — промышленную. Также президент РФ Владимир Путин поддержал предложение выдавать жителям Донбасса сертификаты на жилье, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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