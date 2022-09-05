Артюхов назвал дату открытия базы отдыха в ЯНАО

Артюхов: рекреационный комплекс "Харбейский" откроется в ЯНАО в 2023 году

06 сентября 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

В 2023 году откроется база отдыха, которая входит в туркластер ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU База отдыха «Харбейская», которая является часть туристического кластера на Полярном Урале в ЯНАО, будет открыта в 2023 году. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Восточном экономическом форуме, в номерах гостиничного корпуса базы смогут разместиться 70 гостей. «Рекреационный комплекс „Харбейский“ будет расположен на территории государственного памятника природы регионального значения „Харбейский“. В рамках реализации проекта осуществляется реконструкция существующих объектов, а также строительство нового гостиничного корпуса с рестораном и конференц-залом. <…> Начало эксплуатационной стадии проекта — 2023 год», — цитирует ТАСС слова Артюхова. В номерах комплекса смогут разместиться 70 человек. На территории базы отдыха будет организован прокат техники. «Благодаря удачному расположению комплекс может выступать основным форпостом для дальнейшего посещения достопримечательностей Полярного Урала, что обусловливает организацию на его базе полноценного экскурсионного обслуживания», — добавил глава Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что на модернизацию инфраструктуры базы отдыха «Харбейская» власти ЯНАО выделили 150 миллионов рублей. Работы на объекте начались раньше 2022 года.

База отдыха «Харбейская», которая является часть туристического кластера на Полярном Урале в ЯНАО, будет открыта в 2023 году. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Восточном экономическом форуме, в номерах гостиничного корпуса базы смогут разместиться 70 гостей. «Рекреационный комплекс „Харбейский“ будет расположен на территории государственного памятника природы регионального значения „Харбейский“. В рамках реализации проекта осуществляется реконструкция существующих объектов, а также строительство нового гостиничного корпуса с рестораном и конференц-залом. <…> Начало эксплуатационной стадии проекта — 2023 год», — цитирует ТАСС слова Артюхова. В номерах комплекса смогут разместиться 70 человек. На территории базы отдыха будет организован прокат техники. «Благодаря удачному расположению комплекс может выступать основным форпостом для дальнейшего посещения достопримечательностей Полярного Урала, что обусловливает организацию на его базе полноценного экскурсионного обслуживания», — добавил глава Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что на модернизацию инфраструктуры базы отдыха «Харбейская» власти ЯНАО выделили 150 миллионов рублей. Работы на объекте начались раньше 2022 года.