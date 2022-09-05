05 сентября 2022

Челябинский губернатор Текслер добавил полномочий своим заместителям

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер загрузил своих заместителей обязанностями по науке Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пересмотрел полномочия своих заместителей, добавив им в обязанности функционал по науке. Как следует из подписанного постановления, изменения коснулись шести вице-губернаторов.

«Постановляю внести в распределение обязанностей между заместителями губернаторы изменения. Постановление подлежит официальному опубликованию», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые обязанности добавились у первого вице-губернатора Ирины Гехт, заместителей главы региона Вадима Евдокимова, Егора Ковальчука, Александра Козлова, Сергея Сушкова, Сергея Шаля. Формулировка у всех одинаковая: руководителям теперь предстоит обеспечивать реализацию инновационных, наукоемких и высокотехнологичных проектов на территории региона по координируемым направлениям деятельности.

Новшества появились в функционале заместителей, который был распределен 1 августа. Без новых полномочий остались еще шесть вице-губернаторов: Виктор Мамин, Александр Богашов, Анатолий Векшин, Иван Куцевляк, Станислав Мошаров и Алексей Фартыгин.

В РФ к научным исследованиям и разработкам уделяется повышенное внимание. На период 2022—2031 годов в стране объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Одно из заявленных задач является развитие регионов, их промышленного, сельскохозяйственного и социального секторов. Субъектам Федерации должны быть доступны новейшие практики и знания.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пересмотрел полномочия своих заместителей, добавив им в обязанности функционал по науке. Как следует из подписанного постановления, изменения коснулись шести вице-губернаторов. «Постановляю внести в распределение обязанностей между заместителями губернаторы изменения. Постановление подлежит официальному опубликованию», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Новые обязанности добавились у первого вице-губернатора Ирины Гехт, заместителей главы региона Вадима Евдокимова, Егора Ковальчука, Александра Козлова, Сергея Сушкова, Сергея Шаля. Формулировка у всех одинаковая: руководителям теперь предстоит обеспечивать реализацию инновационных, наукоемких и высокотехнологичных проектов на территории региона по координируемым направлениям деятельности. Новшества появились в функционале заместителей, который был распределен 1 августа. Без новых полномочий остались еще шесть вице-губернаторов: Виктор Мамин, Александр Богашов, Анатолий Векшин, Иван Куцевляк, Станислав Мошаров и Алексей Фартыгин. В РФ к научным исследованиям и разработкам уделяется повышенное внимание. На период 2022—2031 годов в стране объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Одно из заявленных задач является развитие регионов, их промышленного, сельскохозяйственного и социального секторов. Субъектам Федерации должны быть доступны новейшие практики и знания.
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