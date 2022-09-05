Жительница ЯНАО устроила наркопритон в квартире

25-летнюю жительницу Муравленко арестовали Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Жительница Муравленко около года сдавала свою квартиру под наркопритон. Как сообщается на сайте УМВД по ЯНАО, жильцы расплачивались с хозяйкой квартиры дозами наркотических средств.

«26 августа сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Муравленко в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, установлена 25-летняя жительница города Муравленко. Полицейские выяснили, что женщина около года предоставляла свою квартиру наркозависимым гражданам для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», — говорится в сообщении ведомства.

С хозяйкой квартиры жильцы расплачивались разовыми дозами наркотических средств. Полицейские возбудили уголовное дело и арестовали девушку.

Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя жительница Иркутска сбывала наркотики в Ноябрьске. Девушку и ее несовершеннолетнего подельника посадят на три года.