05 сентября 2022
04 сентября 2022

Жительница ЯНАО устроила наркопритон в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, заключенные, девушка, арест, женщина, полиция, преступница, наручники
25-летнюю жительницу Муравленко арестовали Фото:

Жительница Муравленко около года сдавала свою квартиру под наркопритон. Как сообщается на сайте УМВД по ЯНАО, жильцы расплачивались с хозяйкой квартиры дозами наркотических средств.

«26 августа сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Муравленко в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, установлена 25-летняя жительница города Муравленко. Полицейские выяснили, что женщина около года предоставляла свою квартиру наркозависимым гражданам для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», — говорится в сообщении ведомства.

С хозяйкой квартиры жильцы расплачивались разовыми дозами наркотических средств. Полицейские возбудили уголовное дело и арестовали девушку.

Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя жительница Иркутска сбывала наркотики в Ноябрьске. Девушку и ее несовершеннолетнего подельника посадят на три года.

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Жительница Муравленко около года сдавала свою квартиру под наркопритон. Как сообщается на сайте УМВД по ЯНАО, жильцы расплачивались с хозяйкой квартиры дозами наркотических средств. «26 августа сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Муравленко в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, установлена 25-летняя жительница города Муравленко. Полицейские выяснили, что женщина около года предоставляла свою квартиру наркозависимым гражданам для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», — говорится в сообщении ведомства. С хозяйкой квартиры жильцы расплачивались разовыми дозами наркотических средств. Полицейские возбудили уголовное дело и арестовали девушку. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя жительница Иркутска сбывала наркотики в Ноябрьске. Девушку и ее несовершеннолетнего подельника посадят на три года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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