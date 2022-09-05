Мэрия запретила пермякам протестовать в центре города

Пермские активисты выбирают место для митинга против транспортной реформы

06 сентября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Против реформы транспорта пермякам разрешили митинговать на окраине города Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мэрия Перми согласовала группе активистов проведение митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Однако чиновники запретили им протестовать на центральных площадках города. Как рассказала один из организатором акции Людмила Елтышева, теперь предстоит выбрать одну из предложенных мэрией площадок, для этого запустили голосование в соцсети «Вконтакте». «Площадка в Сквере Победителей (в границах улиц Гусарова, Лодыгина и Академика Курчатова); пешеходная алея ул. Крупской от здания по ул. Макаренко, д. 31, до пересечения с ул. Патриса Лумумбы; Парк камней (площадка в Парке камней, расположенном на пересечении ул. Ленина и ул. Окулова); „плевать“ на согласования, провести митинг на одной из заявленных организаторами площадок (в сквере у Оперного Театра); не проводить никакого митинга, сидеть дома по своим углам», — такие варианты предлагаются для голосования. Из 80 проголосовавших, почти половина выступает на акцию в Парке камней. Ранее URA.RU рассказывало, что группа пермяков уведомила власти о проведении митинга против повышения цен на проезд в городском транспорте. Также они выступают против увеличения штрафов за безбилетный проезд. Провести митинг оппозиционеры намерены 18 сентября.

Мэрия Перми согласовала группе активистов проведение митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Однако чиновники запретили им протестовать на центральных площадках города. Как рассказала один из организатором акции Людмила Елтышева, теперь предстоит выбрать одну из предложенных мэрией площадок, для этого запустили голосование в соцсети «Вконтакте». «Площадка в Сквере Победителей (в границах улиц Гусарова, Лодыгина и Академика Курчатова); пешеходная алея ул. Крупской от здания по ул. Макаренко, д. 31, до пересечения с ул. Патриса Лумумбы; Парк камней (площадка в Парке камней, расположенном на пересечении ул. Ленина и ул. Окулова); „плевать“ на согласования, провести митинг на одной из заявленных организаторами площадок (в сквере у Оперного Театра); не проводить никакого митинга, сидеть дома по своим углам», — такие варианты предлагаются для голосования. Из 80 проголосовавших, почти половина выступает на акцию в Парке камней. Ранее URA.RU рассказывало, что группа пермяков уведомила власти о проведении митинга против повышения цен на проезд в городском транспорте. Также они выступают против увеличения штрафов за безбилетный проезд. Провести митинг оппозиционеры намерены 18 сентября.