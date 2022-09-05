В Перми готовится протестный митинг

Пермяки требуют разрешить митинг против повышения цен на проезд

Активистов не устраивает цена проезда в городском транспорте Фото: Сергей Русанов

Группа пермяков уведомила власти о проведении митинга против повышения цен на проезд в городском транспорте. Также они выступают против увеличения штрафов за безбилетный проезд. Об этом одна из организаторов Людмила Елтышева сообщила в соцсетях.

«Акция направлена против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, против повышения штрафов за безбилетный проезд, а также против транспортной реформы», — говорится в уведомлении, поданном в администрацию Перми. Провести митинг оппозиционеры намерены в центре города 18 сентября.

Проезд в пермских автобусах и трамваях подорожал до 33 рублей с 10 января. Активисты собирали несколько тысяч подписей горожан под обращением против транспортной реформы, которое отнесли в прокуратуру, главе Перми, а также в региональную приемную президента России. Они также пытались провести пикеты и митинги, но в этом власти им отказывали, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Сейчас все карантинные меры в регионе отменены.