Мать погибшего пермского студента пожелала смерти Бекмансурову

06 сентября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

В Перми идет второй день судебного заседания по делу о стрельбе в ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Надежда Арамелева, потерявшая в результате стрельбы в Пермском госуниверситете своего сына Ярослава Арамелева, пожелала подсудимому Тимуру Бекмансурову смерти. Это произошло во время заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается дело о нападении на университет. Арамелева, а также ее супруг, Алексей Арамелев, выступили суде в статусе потерпевших передает корреспондент URA.RU из зала суда. «В тот день, где-то в 7:30 я довезла сына до университета, отправилась на работу. Примерно в 11:30 я поняла, что с лучилось что-то ужасное, коллеги на работе мне сказали, что в университете стреляли. Я стала звонить сыну, но не дозвонилась […] Чтоб ты сдох, гад», — обратилась потерпевшая к Бекмансурову. Судья Сергей Карабейников попросил женщину вести себя в суде более сдержанно. Семья Арамелевых заявила в суде гражданский иск на сумму пять млн рублей в качестве компенсации морального ущерба за смерть сына. Ранее о подобных исках сообщили другие потерпевшие. Бекмансуров атаковал вуз 20 сентября. В результате стрельбы, которую он устроил, погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Еще 17 человек, выпрыгивая из окон, получили различные травмы. Также Бекмансуров успел выстрелить в задержавшего его полицейского.

Надежда Арамелева, потерявшая в результате стрельбы в Пермском госуниверситете своего сына Ярослава Арамелева, пожелала подсудимому Тимуру Бекмансурову смерти. Это произошло во время заседания в Пермском краевом суде, где рассматривается дело о нападении на университет. Арамелева, а также ее супруг, Алексей Арамелев, выступили суде в статусе потерпевших передает корреспондент URA.RU из зала суда. «В тот день, где-то в 7:30 я довезла сына до университета, отправилась на работу. Примерно в 11:30 я поняла, что с лучилось что-то ужасное, коллеги на работе мне сказали, что в университете стреляли. Я стала звонить сыну, но не дозвонилась […] Чтоб ты сдох, гад», — обратилась потерпевшая к Бекмансурову. Судья Сергей Карабейников попросил женщину вести себя в суде более сдержанно. Семья Арамелевых заявила в суде гражданский иск на сумму пять млн рублей в качестве компенсации морального ущерба за смерть сына. Ранее о подобных исках сообщили другие потерпевшие. Бекмансуров атаковал вуз 20 сентября. В результате стрельбы, которую он устроил, погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Еще 17 человек, выпрыгивая из окон, получили различные травмы. Также Бекмансуров успел выстрелить в задержавшего его полицейского.