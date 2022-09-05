В магнитогорском клубе альпинистов прокомментировали гибель туриста на Камчатке

Президент альпинистского клуба Магнитогорска сказал свое мнение о трагедии на Камчатке

06 сентября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Житель Магнитогорска Игорь Михайловский оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю В гибели жителя из Магнитогорска (Челябинская область) при восхождении на вулкан Ключевская сопка (Камчатка) может быть виновен коммерческий альпинизм и желание туроператоров заработать на туристах. Об этом URA.RU сообщил президент альпинистского клуба МГТУ им. Носова Сергей Солдатов. «Ситуация на Ключевской сопке очень драматичная, в горах все зависит от изменчивой погоды. Погибший житель Магнитогорска Игорь Михайловский у нас в клубе альпинистов не занимался. Скорее всего, наш земляк стал участником коммерческого направления. В таких турах не смотрят на уровень подготовки человека, главное чтобы участник восхождения заплатил деньги. И есть гиды, которые этим пользуются. Я принципиальный противник такого подхода», — рассказал URA.RU Солдатов. Руководитель клуба магнитогорских альпинистов отметил, что он воспитан советской школой спортивного альпинизма. Там спортсменам безопасность пребывания в горах прививалась годами. Солдатов высказал мнение, что трагедия на вулкане Камчатки станет поводом пересмотреть ситуацию, связанную с безопасностью туристов при восхождении в горы. Житель Магнитогорска Игорь Михайловский оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск. В отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Допрашиваются родственники погибших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В гибели жителя из Магнитогорска (Челябинская область) при восхождении на вулкан Ключевская сопка (Камчатка) может быть виновен коммерческий альпинизм и желание туроператоров заработать на туристах. Об этом URA.RU сообщил президент альпинистского клуба МГТУ им. Носова Сергей Солдатов. «Ситуация на Ключевской сопке очень драматичная, в горах все зависит от изменчивой погоды. Погибший житель Магнитогорска Игорь Михайловский у нас в клубе альпинистов не занимался. Скорее всего, наш земляк стал участником коммерческого направления. В таких турах не смотрят на уровень подготовки человека, главное чтобы участник восхождения заплатил деньги. И есть гиды, которые этим пользуются. Я принципиальный противник такого подхода», — рассказал URA.RU Солдатов. Руководитель клуба магнитогорских альпинистов отметил, что он воспитан советской школой спортивного альпинизма. Там спортсменам безопасность пребывания в горах прививалась годами. Солдатов высказал мнение, что трагедия на вулкане Камчатки станет поводом пересмотреть ситуацию, связанную с безопасностью туристов при восхождении в горы. Житель Магнитогорска Игорь Михайловский оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск. В отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Допрашиваются родственники погибших.