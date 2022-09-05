Житель Магнитогорска оказался среди погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов

06 сентября 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

Туристы погибли при восхождении на высоту 4400 метров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю. «Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск», — говорится в сообщении. Допрашиваются родственники погибших. Для этого направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту проживания туристов. Ранее в СКР сообщили, что 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка группы туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов туристической компании из Новосибирска, на высоте около 4 150 метров, не менее 5 альпинистов погибли. Затем погибли еще четверо, троих человек спасли сотрудники МЧС. В отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Также следственными органами СК России по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч.3 ст. 109 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Магнитогорска (Челябинская область) оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю. «Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск», — говорится в сообщении. Допрашиваются родственники погибших. Для этого направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту проживания туристов. Ранее в СКР сообщили, что 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка группы туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов туристической компании из Новосибирска, на высоте около 4 150 метров, не менее 5 альпинистов погибли. Затем погибли еще четверо, троих человек спасли сотрудники МЧС. В отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Также следственными органами СК России по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч.3 ст. 109 УК РФ).