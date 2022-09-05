Житель Магнитогорска оказался среди погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов

Житель Магнитогорска (Челябинская область) оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.
«Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск», — говорится в сообщении.
Допрашиваются родственники погибших. Для этого направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту проживания туристов. Ранее в СКР сообщили, что 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка группы туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов туристической компании из Новосибирска, на высоте около 4 150 метров, не менее 5 альпинистов погибли. Затем погибли еще четверо, троих человек спасли сотрудники МЧС.
В отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Также следственными органами СК России по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч.3 ст. 109 УК РФ).
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