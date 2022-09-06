МИД РФ: Россия готова ударить по экономике Литвы в ответ на санкции

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, город москва
В МИД РФ заявили, что Россия готова ударить по экономике Литвы в ответ на блокаду транзита Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Россия ударит по экономическому благосостоянию Литвы, если та продолжит перекрывать возможность транзита в Калининград. Об этом сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Наши „партнеры“ предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии», — сказал он РИА «Новости». В настоящий момент МИД РФ добивается нормализации по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что банк Литвы перекрывает возможность транзита в Калининград. Также компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля.

Литва объявляла о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Это решение было связано с санкциями против РФ.

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Россия ударит по экономическому благосостоянию Литвы, если та продолжит перекрывать возможность транзита в Калининград. Об этом сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «Наши „партнеры“ предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии», — сказал он РИА «Новости». В настоящий момент МИД РФ добивается нормализации по данному вопросу. Ранее сообщалось, что банк Литвы перекрывает возможность транзита в Калининград. Также компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля. Литва объявляла о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Это решение было связано с санкциями против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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