МИД РФ: Россия готова ударить по экономике Литвы в ответ на санкции

Россия ударит по экономическому благосостоянию Литвы, если та продолжит перекрывать возможность транзита в Калининград. Об этом сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
«Наши „партнеры“ предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии», — сказал он РИА «Новости». В настоящий момент МИД РФ добивается нормализации по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что банк Литвы перекрывает возможность транзита в Калининград. Также компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля.
Литва объявляла о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Это решение было связано с санкциями против РФ.
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Россия ударит по экономическому благосостоянию Литвы, если та продолжит перекрывать возможность транзита в Калининград. Об этом сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «Наши „партнеры“ предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии», — сказал он РИА «Новости». В настоящий момент МИД РФ добивается нормализации по данному вопросу. Ранее сообщалось, что банк Литвы перекрывает возможность транзита в Калининград. Также компания грузовых перевозок LTG Cargo возобновляет транзит российских санкционных грузов по территории Литвы в Калининград с 22 июля. Литва объявляла о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Это решение было связано с санкциями против РФ.