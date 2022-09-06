В Кургане капитально отремонтируют убежище возле управления МВД

07 сентября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Кургане региональное УМВД капитально отремонтирует убежище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление МВД России по Курганской области разместило заказ на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны. Убежище находится в здании управления рядом с так называемым «Белым домом», где базируются высшие чины силовых структур региона. Информация появилась на сайте РТС-тендер. «Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны УМВД России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 4, стр. 1», — приводится конкретика работ для заказчика. Начальная стоимость работ составила 7 млн 800 тыс. рублей. Закупка появилась в системе 9 августа текущего года. Согласно контракту, работы по ремонту убежища должны начаться в январе 2023 года. Закончить ремонт подрядчик должен 1 июня 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии №2 убежище находилось в ненадлежащем виде. Прокуратура обратилась в арбитражный суд, который постановил привести укрытие в пригодное к использованию состояние.

Управление МВД России по Курганской области разместило заказ на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны. Убежище находится в здании управления рядом с так называемым «Белым домом», где базируются высшие чины силовых структур региона. Информация появилась на сайте РТС-тендер. «Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны УМВД России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 4, стр. 1», — приводится конкретика работ для заказчика. Начальная стоимость работ составила 7 млн 800 тыс. рублей. Закупка появилась в системе 9 августа текущего года. Согласно контракту, работы по ремонту убежища должны начаться в январе 2023 года. Закончить ремонт подрядчик должен 1 июня 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии №2 убежище находилось в ненадлежащем виде. Прокуратура обратилась в арбитражный суд, который постановил привести укрытие в пригодное к использованию состояние.