06 сентября 2022
05 сентября 2022

В Кургане капитально отремонтируют убежище возле управления МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра по предоставлению гос. услуг УМВД России. Курган, умвд россии курган, улица ленина4
В Кургане региональное УМВД капитально отремонтирует убежище Фото:

Управление МВД России по Курганской области разместило заказ на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны. Убежище находится в здании управления рядом с так называемым «Белым домом», где базируются высшие чины силовых структур региона. Информация появилась на сайте РТС-тендер.

«Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны УМВД России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 4, стр. 1», — приводится конкретика работ для заказчика. Начальная стоимость работ составила 7 млн 800 тыс. рублей.

Закупка появилась в системе 9 августа текущего года. Согласно контракту, работы по ремонту убежища должны начаться в январе 2023 года. Закончить ремонт подрядчик должен 1 июня 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии №2 убежище находилось в ненадлежащем виде. Прокуратура обратилась в арбитражный суд, который постановил привести укрытие в пригодное к использованию состояние.

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Управление МВД России по Курганской области разместило заказ на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны. Убежище находится в здании управления рядом с так называемым «Белым домом», где базируются высшие чины силовых структур региона. Информация появилась на сайте РТС-тендер. «Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны УМВД России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 4, стр. 1», — приводится конкретика работ для заказчика. Начальная стоимость работ составила 7 млн 800 тыс. рублей. Закупка появилась в системе 9 августа текущего года. Согласно контракту, работы по ремонту убежища должны начаться в январе 2023 года. Закончить ремонт подрядчик должен 1 июня 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии №2 убежище находилось в ненадлежащем виде. Прокуратура обратилась в арбитражный суд, который постановил привести укрытие в пригодное к использованию состояние.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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