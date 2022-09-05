Замглавы с «курганской Рублевки» после отдыха в Сочи обвинили в мошенничестве

В Курганской области врио главы сельсовета отдохнула в Сочи и попала под суд

В Кургане суд постановил вернуть на пересмотр дело бывшей врио главы Каширинского сельсовета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском муниципальном округе (часто именуемым «курганской Рублевкой») исполнявшую обязанности главы сельсовета обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным обвинения женщина, замещавшая руководителя Каширинского сельсовета, в сентябре 2021 года улетела отдыхать в Сочи, а затем подписала табель с указанием дней своего отдыха рабочими. Информация появилась на сайте областного суда.

«К., заведомо зная, что с 29 сентября по 1 октября 2021 г. не будет выполнять трудовые обязанности, путем обмана должностных лиц администрации Каширинского сельсовета, утвердила своей подписью два табеля учета использования рабочего времени, <…> в которых удостоверила факт исполнения своих должностных обязанностей в период нахождения за пределами Курганской области», — гласят материалы дела. В суде действующий глава сельсовета сообщил, что женщина летала отдыхать в Сочи, после чего ввела в заблуждение сотрудников администрации при табелировании.

Женщину обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, а также во внесении заведомо ложных данных в документы. Кетовский районный суд отправил дело на доработку в прокуратуру, поскольку счел, что от действий женщины никто не пострадал. Однако в областном суде после рассмотрения апелляции постановили вернуть уголовное дело временного главы на пересмотр районным судом.

Ранее URA.RU сообщало, что второй апелляционный суд Санкт-Петербурга вернул в курганский суд дело бывшей главы Колесниковского сельсовета Кетовского района. Женщина добилась пересмотра дела после спора с депутатами сельской думы.