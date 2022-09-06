Онколог Пылев раскрыл, кто из мужчин подвержен раку груди

Онколог Пылев: раку груди подвержены мужчины с ожирением, циррозом и имеющие вредные привычки

07 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Рак груди у мужчин чаще выявляют на поздних стадиях, сказал Андрей Пылев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Онкологическому заболеванию грудных желез подвержены не только женщины, но и мужчины, употребляющие алкоголь, сигареты, страдающие от ожирения, цирроза и достигшие пожилого возраста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «В группе риске любое состояние, заболевание, ситуация, которая характеризуется повышением уровня эстрогена и снижением уровня тестостерона у мужчин. К увеличению риска развития рака грудной железы у мужчин могут приводить факторы внешнего воздействия: прием алкоголя или курение. Это может быть цирроз печени, при котором тоже повышается уровень эстрогена. Это может быть прием данного гормона, связанный с лечением какого-либо заболевания. Это может быть ожирение. Жировая ткань продуцирует эстроген. Также чаще болеют люди пожилого возраста», — сказал Андрей Пылев. По его словам, данное онкологическое заболевание среди мужчин ведет себя наиболее агрессивно. Для женщин рак молочной железы — наиболее частое онкологическое заболевание. У мужчин, конечно, встречается существенно реже. Если в целом брать популяцию, то опухоль ведет себя агрессивно. Это связано с тем, что грудная железа у мужчин существенно меньше, чем у женщин. Даже небольшие размеры опухоли часто обладают местным диструирующим ростом, врастают в соседние структуры и чаще оказываются неоперабельными. Это связано с тем, что мужчины сами по себе реже обращаются по поводу уплотнений в груди. Соответственно, чаще заболевание выявляется на поздних стадиях. Значит, у пациента несколько меньше шансов на благополучный исход», — добавил врач. Ученые из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу провели исследование и пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) снижает риск рака груди. Это морская рыба, морепродукты и яйца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Онкологическому заболеванию грудных желез подвержены не только женщины, но и мужчины, употребляющие алкоголь, сигареты, страдающие от ожирения, цирроза и достигшие пожилого возраста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «В группе риске любое состояние, заболевание, ситуация, которая характеризуется повышением уровня эстрогена и снижением уровня тестостерона у мужчин. К увеличению риска развития рака грудной железы у мужчин могут приводить факторы внешнего воздействия: прием алкоголя или курение. Это может быть цирроз печени, при котором тоже повышается уровень эстрогена. Это может быть прием данного гормона, связанный с лечением какого-либо заболевания. Это может быть ожирение. Жировая ткань продуцирует эстроген. Также чаще болеют люди пожилого возраста», — сказал Андрей Пылев. По его словам, данное онкологическое заболевание среди мужчин ведет себя наиболее агрессивно. Для женщин рак молочной железы — наиболее частое онкологическое заболевание. У мужчин, конечно, встречается существенно реже. Если в целом брать популяцию, то опухоль ведет себя агрессивно. Это связано с тем, что грудная железа у мужчин существенно меньше, чем у женщин. Даже небольшие размеры опухоли часто обладают местным диструирующим ростом, врастают в соседние структуры и чаще оказываются неоперабельными. Это связано с тем, что мужчины сами по себе реже обращаются по поводу уплотнений в груди. Соответственно, чаще заболевание выявляется на поздних стадиях. Значит, у пациента несколько меньше шансов на благополучный исход», — добавил врач. Ученые из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу провели исследование и пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) снижает риск рака груди. Это морская рыба, морепродукты и яйца.