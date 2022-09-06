В службе при Минобороны назвали неожиданный итог спецоперации

Военная спецоперация на Украина повысила интерес за рубежом к вооружению Российской Федерации. Об этом рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).
«Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения», — цитирует ТАСС пресс-службу ФСВТС.
По словам организации, военный конфликт любого уровня изучается специалистами. Анализируются эффективность, надежность и ремонтопригодность, применявшейся техники и оружия. В ФСВТС считают, что можно с уверенностью прогнозировать рост интереса к военной технике российского производства.
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Военная спецоперация на Украина повысила интерес за рубежом к вооружению Российской Федерации. Об этом рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС). «Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения», — цитирует ТАСС пресс-службу ФСВТС. По словам организации, военный конфликт любого уровня изучается специалистами. Анализируются эффективность, надежность и ремонтопригодность, применявшейся техники и оружия. В ФСВТС считают, что можно с уверенностью прогнозировать рост интереса к военной технике российского производства. Ранее сообщалось, что в России планируют создать два автобронетанковых завода. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.