Путин и Шойгу посмеялись после доклада замминистра обороны

Владимир Путин и Сергей Шойгу посетили учения «Восток-2022»
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посмеялись после доклада от замминистра обороны Юнуса-Бек Евкурова. Он докладывал начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову о ходе учений «Восток-2022».
Евкуров позвонил Герасимову с докладом о ходе военных учений. После этого Путин и Шойгу начали улыбаться и шутить.
Учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них принимают участие более 50 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей».
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