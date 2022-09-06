Путин и Шойгу посмеялись после доклада замминистра обороны

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Владимир Путин и Сергей Шойгу посетили учения «Восток-2022» Фото:

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посмеялись после доклада от замминистра обороны Юнуса-Бек Евкурова. Он докладывал начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову о ходе учений «Восток-2022».

Евкуров позвонил Герасимову с докладом о ходе военных учений. После этого Путин и Шойгу начали улыбаться и шутить.

Учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них принимают участие более 50 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей».

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Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посмеялись после доклада от замминистра обороны Юнуса-Бек Евкурова. Он докладывал начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову о ходе учений «Восток-2022». Евкуров позвонил Герасимову с докладом о ходе военных учений. После этого Путин и Шойгу начали улыбаться и шутить. Учения «Восток-2022» проводятся с 1 по 7 сентября. В них принимают участие более 50 тысяч военных, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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