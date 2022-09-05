В горах на Камчатке погиб профессор магнитогорского университета

06 сентября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

При подъеме на вулкан Ключевская сопка погибло девять туристов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Погибший при подъеме на камчатский вулкан Ключевская сопка житель Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Михайловский был профессором и преподавателем в Магнитогорском государственном техническом университете в (МГТУ им. Г. И. Носова). О гибели 46-летнего ученого сообщает издание «Верстов.Инфо». «Доктор технических наук Игорь Михайловский работает по совмещению в должности профессора на кафедре технологии, сертификации и сервиса автомобилей. Основным местом его работы является компания НПО «Белмаг», — цитирует пресс-службу МГТУ им. Г. И. Носова издание «Верстов.Инфо». В самом вузе гибель Михайловского не комментируют. На звонки коллег преподаватель не отвечает. Формально профессор сейчас находится в отпуске и выйти на работу и обучать студентов он должен по графику только 10 сентября. Ранее президент магнитогорского альпинистского клуба МГТУ им. Носова Сергей Солдатов заявил, что причиной гибели земляка могло стать желание туроператоров заработать на коммерческом альпинизме. Солдатов считает, что трагедия на Камчатке послужит поводом пересмотреть ситуацию, связанную с безопасностью туристов при походах в горы. Гибель девяти альпинистов произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа туристов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели не смогли с первого раза добраться до терпящих бедствие туристов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погибший при подъеме на камчатский вулкан Ключевская сопка житель Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Михайловский был профессором и преподавателем в Магнитогорском государственном техническом университете в (МГТУ им. Г. И. Носова). О гибели 46-летнего ученого сообщает издание «Верстов.Инфо». «Доктор технических наук Игорь Михайловский работает по совмещению в должности профессора на кафедре технологии, сертификации и сервиса автомобилей. Основным местом его работы является компания НПО «Белмаг», — цитирует пресс-службу МГТУ им. Г. И. Носова издание «Верстов.Инфо». В самом вузе гибель Михайловского не комментируют. На звонки коллег преподаватель не отвечает. Формально профессор сейчас находится в отпуске и выйти на работу и обучать студентов он должен по графику только 10 сентября. Ранее президент магнитогорского альпинистского клуба МГТУ им. Носова Сергей Солдатов заявил, что причиной гибели земляка могло стать желание туроператоров заработать на коммерческом альпинизме. Солдатов считает, что трагедия на Камчатке послужит поводом пересмотреть ситуацию, связанную с безопасностью туристов при походах в горы. Гибель девяти альпинистов произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа туристов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели не смогли с первого раза добраться до терпящих бедствие туристов.