Спецназ «Ахмат» закрепился в Соледаре

Чеченские спецназовцы готовы продолжать наступление (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР укрепляют позиции в Соледаре. Уничтожено большое количество техники ВСУ, заявил в эфире «Первого канала» командир спецподразделения Апты Алаудинов.
«В ближайшие дни можем обрадовать тех, кто ждет от нас результатов. Результаты уже очень хорошие, в Соледаре закрепились. Продвигаемся вперед», — сказал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой народной республики (ДНР). «Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории», — написал Кадров в своем telegram-канале.
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