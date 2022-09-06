Спецназ «Ахмат» закрепился в Соледаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, война, патруль, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Чеченские спецназовцы готовы продолжать наступление (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР укрепляют позиции в Соледаре. Уничтожено большое количество техники ВСУ, заявил в эфире «Первого канала» командир спецподразделения Апты Алаудинов.

«В ближайшие дни можем обрадовать тех, кто ждет от нас результатов. Результаты уже очень хорошие, в Соледаре закрепились. Продвигаемся вперед», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой народной республики (ДНР). «Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории», — написал Кадров в своем telegram-канале.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы спецназа «Ахмат» и войск ЛНР укрепляют позиции в Соледаре. Уничтожено большое количество техники ВСУ, заявил в эфире «Первого канала» командир спецподразделения Апты Алаудинов. «В ближайшие дни можем обрадовать тех, кто ждет от нас результатов. Результаты уже очень хорошие, в Соледаре закрепились. Продвигаемся вперед», — сказал он. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление в нескольких районах Донецкой народной республики (ДНР). «Всего предстоит очистить от фашистских недобитков около 60 км территории», — написал Кадров в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...