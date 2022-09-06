Снаряд ВСУ разорвался возле второго энергоблока ЗАЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
По ЗАЭС было выпущено три снаряда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три снаряда, выпущенных ВСУ, попали на территорию Запорожской АЭС. Один из них разорвался непосредственно вблизи энергоблока №2, сообщили в Минобороны России.

«За сутки украинскими войсками было выпущено три снаряда по территории ЗАЭС. Один разорвался вблизи энергоблока №2», — сообщили на брифинге в Минобороны РФ.

По словам представителей ведомства, радиационная обстановка на станции в норме. Огонь велся со стороны населенного пункта Марганец. Ответным огнем с российской стороны украинская артиллерия была подавлена.

ВСУ неоднократно атаковали атомную электростанцию в Энергодаре. Ранее украинский снаряд попал в нерабочий энергоблок, уровень радиации не повышен. В связи с обстрелами на ЗАЭС приехали представители Международного агентства по атомной энергии, они осмотрели станцию и зафиксировали факты обстрелов.

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Три снаряда, выпущенных ВСУ, попали на территорию Запорожской АЭС. Один из них разорвался непосредственно вблизи энергоблока №2, сообщили в Минобороны России. «За сутки украинскими войсками было выпущено три снаряда по территории ЗАЭС. Один разорвался вблизи энергоблока №2», — сообщили на брифинге в Минобороны РФ. По словам представителей ведомства, радиационная обстановка на станции в норме. Огонь велся со стороны населенного пункта Марганец. Ответным огнем с российской стороны украинская артиллерия была подавлена. ВСУ неоднократно атаковали атомную электростанцию в Энергодаре. Ранее украинский снаряд попал в нерабочий энергоблок, уровень радиации не повышен. В связи с обстрелами на ЗАЭС приехали представители Международного агентства по атомной энергии, они осмотрели станцию и зафиксировали факты обстрелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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