Снаряд ВСУ разорвался возле второго энергоблока ЗАЭС

Три снаряда, выпущенных ВСУ, попали на территорию Запорожской АЭС. Один из них разорвался непосредственно вблизи энергоблока №2, сообщили в Минобороны России.
«За сутки украинскими войсками было выпущено три снаряда по территории ЗАЭС. Один разорвался вблизи энергоблока №2», — сообщили на брифинге в Минобороны РФ.
По словам представителей ведомства, радиационная обстановка на станции в норме. Огонь велся со стороны населенного пункта Марганец. Ответным огнем с российской стороны украинская артиллерия была подавлена.
ВСУ неоднократно атаковали атомную электростанцию в Энергодаре. Ранее украинский снаряд попал в нерабочий энергоблок, уровень радиации не повышен. В связи с обстрелами на ЗАЭС приехали представители Международного агентства по атомной энергии, они осмотрели станцию и зафиксировали факты обстрелов.
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Три снаряда, выпущенных ВСУ, попали на территорию Запорожской АЭС. Один из них разорвался непосредственно вблизи энергоблока №2, сообщили в Минобороны России. «За сутки украинскими войсками было выпущено три снаряда по территории ЗАЭС. Один разорвался вблизи энергоблока №2», — сообщили на брифинге в Минобороны РФ. По словам представителей ведомства, радиационная обстановка на станции в норме. Огонь велся со стороны населенного пункта Марганец. Ответным огнем с российской стороны украинская артиллерия была подавлена. ВСУ неоднократно атаковали атомную электростанцию в Энергодаре. Ранее украинский снаряд попал в нерабочий энергоблок, уровень радиации не повышен. В связи с обстрелами на ЗАЭС приехали представители Международного агентства по атомной энергии, они осмотрели станцию и зафиксировали факты обстрелов.