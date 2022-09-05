В Курганскую область пытались ввезти зараженные фрукты

В Кургане появился опасный сорняк вызывающий болезни животных

06 сентября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Опасный груз был задержан на границе Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую область пытались ввезти большую партию фруктов, зараженной опасной гнилью. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Курганской области. «В результате лабораторного исследования установили, что в партии нектаринов выявлен карантинный вредный объект — бурая монилиозная гниль», — сообщают в ведомстве. По данным управления, задержанный на границе с Казахстаном автомобиль следовал в Курганскую область из Азербайджана. Пропустить опасный груз через границу не представлялось возможным, и автомобиль был направлен в место отправления. В Россельхознадзоре пояснили, что бурая монилиозная гниль отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растений: цветки, почки, побеги, плоды. Как ранее сообщало URA.RU, c начала года на границе Курганской области было задержано 390 тонн опасных фруктов.

В Курганскую область пытались ввезти большую партию фруктов, зараженной опасной гнилью. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Курганской области. «В результате лабораторного исследования установили, что в партии нектаринов выявлен карантинный вредный объект — бурая монилиозная гниль», — сообщают в ведомстве. По данным управления, задержанный на границе с Казахстаном автомобиль следовал в Курганскую область из Азербайджана. Пропустить опасный груз через границу не представлялось возможным, и автомобиль был направлен в место отправления. В Россельхознадзоре пояснили, что бурая монилиозная гниль отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растений: цветки, почки, побеги, плоды. Как ранее сообщало URA.RU, c начала года на границе Курганской области было задержано 390 тонн опасных фруктов.