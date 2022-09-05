В тюменских лесах заметили диких животных, угрожающих людям. Фото

Грибники сообщили о рыси и медведе, которые бродят в лесах близи тюменских деревень

06 сентября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Грибников предупреждают о бродящих в лесу рыси и медведе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские грибники заметили в лесах рысь и медведя. О потенциальной опасности жители области сообщают в социальных сетях. «В районе Головина (деревня в Тюменском районе Тюменской области) бродит рысь. Собирали бруснику, услышали рык. Перешли метров на 200 ближе к машине. Услышали опять, совсем рядом. Короче, уехали», — написал Олег Романов в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что, работая на Севере, нередко сталкивался с этими опасными животными. Поэтому голос рыси узнал сразу. Еще один подписчик группы рассказал о встреченных в лесу следах медведя. «Заснял в районе села Леваши. След не свежий, но все же. На фото не очень четко, в живую следы ярче. Будьте аккуратны», — написал комментатор с ником User Name. Ранее URA.RU публиковало список самых опасных районов Тюменской области, где в лесах чаще всего бродят дикие звери. В них велика вероятность встретить медведей и волков. След медведя тюменец обнаружил в лесу у села Леваши Фото: User Name, ВКонтакте

Тюменские грибники заметили в лесах рысь и медведя. О потенциальной опасности жители области сообщают в социальных сетях. «В районе Головина (деревня в Тюменском районе Тюменской области) бродит рысь. Собирали бруснику, услышали рык. Перешли метров на 200 ближе к машине. Услышали опять, совсем рядом. Короче, уехали», — написал Олег Романов в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что, работая на Севере, нередко сталкивался с этими опасными животными. Поэтому голос рыси узнал сразу. Еще один подписчик группы рассказал о встреченных в лесу следах медведя. «Заснял в районе села Леваши. След не свежий, но все же. На фото не очень четко, в живую следы ярче. Будьте аккуратны», — написал комментатор с ником User Name. Ранее URA.RU публиковало список самых опасных районов Тюменской области, где в лесах чаще всего бродят дикие звери. В них велика вероятность встретить медведей и волков.