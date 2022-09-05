05 сентября 2022

В тюменских лесах заметили диких животных, угрожающих людям. Фото

Грибники сообщили о рыси и медведе, которые бродят в лесах близи тюменских деревень
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Грибников предупреждают о бродящих в лесу рыси и медведе Фото:

Тюменские грибники заметили в лесах рысь и медведя. О потенциальной опасности жители области сообщают в социальных сетях.

«В районе Головина (деревня в Тюменском районе Тюменской области) бродит рысь. Собирали бруснику, услышали рык. Перешли метров на 200 ближе к машине. Услышали опять, совсем рядом. Короче, уехали», — написал Олег Романов в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина пояснил, что, работая на Севере, нередко сталкивался с этими опасными животными. Поэтому голос рыси узнал сразу.

Еще один подписчик группы рассказал о встреченных в лесу следах медведя. «Заснял в районе села Леваши. След не свежий, но все же. На фото не очень четко, в живую следы ярче. Будьте аккуратны», — написал комментатор с ником User Name.

Ранее URA.RU публиковало список самых опасных районов Тюменской области, где в лесах чаще всего бродят дикие звери. В них велика вероятность встретить медведей и волков.

След медведя тюменец обнаружил в лесу у села Леваши
Фото:

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Тюменские грибники заметили в лесах рысь и медведя. О потенциальной опасности жители области сообщают в социальных сетях. «В районе Головина (деревня в Тюменском районе Тюменской области) бродит рысь. Собирали бруснику, услышали рык. Перешли метров на 200 ближе к машине. Услышали опять, совсем рядом. Короче, уехали», — написал Олег Романов в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что, работая на Севере, нередко сталкивался с этими опасными животными. Поэтому голос рыси узнал сразу. Еще один подписчик группы рассказал о встреченных в лесу следах медведя. «Заснял в районе села Леваши. След не свежий, но все же. На фото не очень четко, в живую следы ярче. Будьте аккуратны», — написал комментатор с ником User Name. Ранее URA.RU публиковало список самых опасных районов Тюменской области, где в лесах чаще всего бродят дикие звери. В них велика вероятность встретить медведей и волков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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