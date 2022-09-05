Тюменские грибники заметили в лесах рысь и медведя. О потенциальной опасности жители области сообщают в социальных сетях.
«В районе Головина (деревня в Тюменском районе Тюменской области) бродит рысь. Собирали бруснику, услышали рык. Перешли метров на 200 ближе к машине. Услышали опять, совсем рядом. Короче, уехали», — написал Олег Романов в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина пояснил, что, работая на Севере, нередко сталкивался с этими опасными животными. Поэтому голос рыси узнал сразу.
Еще один подписчик группы рассказал о встреченных в лесу следах медведя. «Заснял в районе села Леваши. След не свежий, но все же. На фото не очень четко, в живую следы ярче. Будьте аккуратны», — написал комментатор с ником User Name.
След медведя тюменец обнаружил в лесу у села Леваши
Фото: User Name, ВКонтакте
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Тюменские грибники заметили в лесах рысь и медведя. О потенциальной опасности жители области сообщают в социальных сетях. «В районе Головина (деревня в Тюменском районе Тюменской области) бродит рысь. Собирали бруснику, услышали рык. Перешли метров на 200 ближе к машине. Услышали опять, совсем рядом. Короче, уехали», — написал Олег Романов в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что, работая на Севере, нередко сталкивался с этими опасными животными. Поэтому голос рыси узнал сразу. Еще один подписчик группы рассказал о встреченных в лесу следах медведя. «Заснял в районе села Леваши. След не свежий, но все же. На фото не очень четко, в живую следы ярче. Будьте аккуратны», — написал комментатор с ником User Name. Ранее URA.RU публиковало список самых опасных районов Тюменской области, где в лесах чаще всего бродят дикие звери. В них велика вероятность встретить медведей и волков.