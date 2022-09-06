Основатель Pink Floyd призвал Елену Зеленскую повлиять на мужа

Основатель Pink Floyd Уотерс написал письмо жене Владимира Зеленского

06 сентября 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская получила письмо с просьбой остановить конфликт на Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в котором попросил остановить конфликт на Украине и перестать просить у Запада оружие. Документ опубликован на официальной странице артиста в одной из иностранных социальных сетей. «Если под поддержкой Украины вы имеете в виду продолжение поставлять оружие армии киевского правительства, то боюсь, вы можете трагически ошибаться. Большая часть масла бросается в огонь из Вашингтона, который находится на относительно безопасном расстоянии от пожара. Прошу принести мир Донбассу, ратифицировать и выполнить Минские соглашения», — говорится в документе. Роджерс напомнил о предвыборных обещаниях ее мужа. Зеленский говорил о прекращении гражданской войны в республике, мире на Донбассе и ратификации полного пакета Минских соглашений, пишет MK.RU . В завершение основатель Pink Floyd еще раз отметил необходимость остановить сопротивление России, дополняет Nation News. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов, там было введено военное положение. Украина в течение восьми лет не выполняла Минские соглашения, согласно которым Донецкая и Луганская народная республики должны стать самостоятельными территориями — интегрироваться в состав Украины на правах автономии. Однако из-за Киевского режима Донбасс постоянно обстреливался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в котором попросил остановить конфликт на Украине и перестать просить у Запада оружие. Документ опубликован на официальной странице артиста в одной из иностранных социальных сетей. «Если под поддержкой Украины вы имеете в виду продолжение поставлять оружие армии киевского правительства, то боюсь, вы можете трагически ошибаться. Большая часть масла бросается в огонь из Вашингтона, который находится на относительно безопасном расстоянии от пожара. Прошу принести мир Донбассу, ратифицировать и выполнить Минские соглашения», — говорится в документе. Роджерс напомнил о предвыборных обещаниях ее мужа. Зеленский говорил о прекращении гражданской войны в республике, мире на Донбассе и ратификации полного пакета Минских соглашений, пишет MK.RU. В завершение основатель Pink Floyd еще раз отметил необходимость остановить сопротивление России, дополняет Nation News. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов, там было введено военное положение. Украина в течение восьми лет не выполняла Минские соглашения, согласно которым Донецкая и Луганская народная республики должны стать самостоятельными территориями — интегрироваться в состав Украины на правах автономии. Однако из-за Киевского режима Донбасс постоянно обстреливался.