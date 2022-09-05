Западный журналист летит узнать настроения екатеринбуржцев спустя 3 года после протестов в сквере

Корреспондент датского издания Berlingske Эмиль Роттбёлль прилетает в Екатеринбург провести соцопрос

06 сентября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Западные СМИ интересуют настроения екатеринбуржцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины Российский корреспондент датского издания Berlingske Эмиль Роттбелль прилетает в Екатеринбург, чтобы понять, как изменился город спустя три года после протестов в сквере и провести соцопрос. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых органах и подтвердил местный пиарщик Ярослав Ширшиков. «В 2019 году журналистка от издания Berlingske была в Екатеринбурге и снимала материал о протестах в сквере. Я ей помогал. Сейчас прилетает другой журналист из Копенгагена, Эмиль Роттбелль, чтобы сделать продолжение. Он намерен провести соцопрос местных жителей и понять, как изменился наш город и институты гражданского общества с момента противостояния храма и сквера», — объяснил Ширшиков. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Berlingske, Эмиль Роттбелль — российский корреспондент, проживающий в Москве с 2019 года. Ранее он прошел обучение и получил диплом офицера датских Вооруженных сил по русскому языку. В аэропорт Екатеринбурга он прибывает в 17 часов. Так называемые протесты в сквере произошли в 2019 году. Часть горожан вышла на улицы, протестуя против строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади возле театра Драмы. Во время акций были столкновения с охраной строительной площадки и полицией. Среди екатеринбуржцев был проведен опрос, после которого для храма подыскали новое место.

Российский корреспондент датского издания Berlingske Эмиль Роттбелль прилетает в Екатеринбург, чтобы понять, как изменился город спустя три года после протестов в сквере и провести соцопрос. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых органах и подтвердил местный пиарщик Ярослав Ширшиков. «В 2019 году журналистка от издания Berlingske была в Екатеринбурге и снимала материал о протестах в сквере. Я ей помогал. Сейчас прилетает другой журналист из Копенгагена, Эмиль Роттбелль, чтобы сделать продолжение. Он намерен провести соцопрос местных жителей и понять, как изменился наш город и институты гражданского общества с момента противостояния храма и сквера», — объяснил Ширшиков. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Berlingske, Эмиль Роттбелль — российский корреспондент, проживающий в Москве с 2019 года. Ранее он прошел обучение и получил диплом офицера датских Вооруженных сил по русскому языку. В аэропорт Екатеринбурга он прибывает в 17 часов. Так называемые протесты в сквере произошли в 2019 году. Часть горожан вышла на улицы, протестуя против строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади возле театра Драмы. Во время акций были столкновения с охраной строительной площадки и полицией. Среди екатеринбуржцев был проведен опрос, после которого для храма подыскали новое место.