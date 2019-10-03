На опросе о храме Святой Екатерины применят технологии, как на выборах

Опрос про храм не имеет значения, но его все равно проведут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Власти в Екатеринбурге продолжают спорить, каким должен быть опрос по выбору площадки для храма Святой Екатерины: массовым городским волеизъявлением или контролируемой формальностью. До опроса остались считанные дни — он пройдет 13 октября, а стратегии поведения нет. Поэтому одни субъекты власти сушат явку, а другие поднимают избирателей.

Проблемой является равнозначность двух площадок, между которыми будут выбирать екатеринбуржцы: на месте Приборостроительного завода или за Макаровским мостом. Первой территорией владеет УГМК (ее владелец Андрей Козицын входит в число меценатов, которые готовы построить храм), поэтому она является предпочтительной для инициаторов собора Святой Екатерины.

Должен быть опрос массовым или стоит высушить явку, власть не решила Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Площадка за Макаровским мостом находится в аренде у компании „Брусника“, которая уже намекнула, что дешево землю не отдаст. Поэтому, если горожане выберут территорию „Брусники“, то вопрос строительства собора Святой Екатерины снова станет тупиковым. Это будет выглядеть недемократично: голосующие фактически обяжут бизнес, желающий воздвигнуть собор, к сделке с другим бизнесом», — объясняет наблюдатель в резиденции губернатора.

Как сделать так, чтобы победила площадка Приборостроительного завода, и нужно ли что-то делать — предмет споров в кабинетах власти в последние дни. Информацию подтверждают инсайдеры: во время воскресного матча Урал-ЦСКА полпред президента в УрФО Николай Цуканов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников «в „випке“ горячо спорили, что будет лучше — сушить явку или, наоборот, нагнетать».

За две недели до опроса администрация так и не запустила широкую информационную кампанию о площадках, где можно построить храм Святой Екатерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отдельные представители власти настаивают: «Хорошая явка, от 100 тысяч голосов (10% взрослых горожан), необходима для красивого результата и имиджа власти». Противники этой концепции приводят в пример мартовский молебен восьми тысяч человек при участии столичных актеров, который Епархия устроила в сквере напротив театра драмы: «Значительное численное преимущество поддерживающих храм над противниками стройки в сквере не дало в итоге никакого эффекта». Кроме того, аргумент в пользу сушки явки состоит в том, что для легитимности опроса достаточно всего 1% горожан или чуть более 10 тысяч человек».

За 10 дней до опроса на улицах Екатеринбурга нет информации от избиркома о дате, местах и процедуре голосования. В мэрии уточняют: агитация стартует 3 октября, но масштабной не будет. «Листовки, брошюры уже запланированы, а до билбордов, думаю, дело не дойдет», — уточнил знакомый чиновник.

Защитники сквера несколько дней ждали, когда туда придет глава города Александр Высокинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Об опросе публично не высказываются ни полпред, ни губернатор, ни депутаты разных уровней. Вынужденно тему комментирует только глава города Александр Высокинский, комментируя подготовку опроса. Представители фонда «Святой Екатерины», которые инициирорвали стройку храма, в частных разговорах отрицают свою заинтересованность в опросе и сам смысл его проведения.

Пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова сообщила, что РПЦ в данный момент не ведет агитации за какую-либо из площадок и не призывает паству принять участие в опросе. «Каждый православный человек понимает важность собора, с которого начинался Екатеринбург, поэтому многие православные собираются принять участие в голосовании», сообщила «URA.RU» Анжела Тамбова.

Ряд активистов настаивали на общегородском референдуме, как более понятном механизме голосования, но городские власти использовали термин Владимира Путина — опрос. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным источника «URA.RU», в отсутствии внятных установок чиновники администрации Екатеринбурга запустили классический механизм мобилизации. Сотрудники двух районных администраций и нескольких муниципальных учреждений рассказали «URA.RU» о требовании руководства привести на опрос по выбору площадки храма знакомых. Фактически речь идет о запуске систем 1+2 и 1+10 (один бюджетник должен привести двоих родственников или знакомых, для сотрудников высшего управленческого звена пропорция 1 к 10). При этом команды голосовать за конкретную площадку и подтверждать свой выбор фотографиями не дано.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утверждает, что не знает о мобилизации бюджетников: «Мы всех приглашаем на опрос. Если появится информация, что кто-то из руководителей поставил подчиненным задачу прийти и отчитаться об участии в голосовании — дайте мне знать, с перегибами на местах надо бороться», — заявил Александр Высокинский.

Подобная практика мобилизации имеет низкую эффективность и работает в редких случаях, уверен политолог Анатолий Гагарин: «Если кто-то спустит сверху приказ, и ждет что все заработает — этого не будет. Нужно выстроить механизм, искать системы мотивации. Иначе это профанация — кому-то отрапортовать, кому-то деньги заработать».

Проведение опроса в существующем виде вызывает скепсис у экспертов. Директор «Центра европейско-азиатских исследований» Андрей Русаков называет его «бюрократической игрой в выполнение заданий начальства». «Власти этот опрос нужен как „для галочки“ — мол, выполнили поручение — так и для того, чтобы перестраховаться от будущих скандалов. Но все это уже перестало быть историей про храм или сквер», — объяснил Русаков.

Главные бенефициары происходящего — депутат Константин Киселев и люди, которых он вывел в политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единственным бенефициаром проведения опроса выглядит депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев, который конвертировал дискуссию о выборе площадки для строительства в политические очки. Во время согласования опроса он сформировал группу активистов, которая критиковала подготовку опроса. Чтобы погасить нарастающий протест, с представителями этой группы, в составе которой был Киселев, пришлось встретиться губернатору Евгению Куйвашеву.

«Раньше эти люди были на обочине политического процесса, а теперь получили возможность в него активно зайти. Это опасное наследие, с которым власти впоследствии придется иметь дело», — размышляет политолог Русаков, отмечая что храмовый конфликт сделал заметными целую плеяду людей, которые участвовали в противостоянии у драмтеатра.

Президент Владимир Путин рекомендовал провести опрос про сквер. А площадку просто исключили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Проблемы не было бы, выполни власти изначальные установки президента», — размышляет высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. — Опрос, подготовленный за пять месяцев и пять миллионов рублей отвечает всем техническим параметрам, не имеет ничего общего с рекомендациями президента России Владимира Путина».

Предложение президента было однозначным: «Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение меньшинства. В этом случае вот, что можно сделать: вы сказали, что предполагается снос, тогда инвесторы [строительства храма] пусть обеспечат, чтобы в нужном для людей месте, рядом был другой лес, чтобы не меньше деревьев стало, а больше, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются. Там, может, мамочки с колясками с детьми хотят погулять», — сказал глава государства.

Но в мае губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал не строить храм в сквере, с тем же заявлением позже выступила Екатеринбургская епархия. Сквер указывали в лонг-листе потенциальных площадок, который мэрия составила на основании мнения горожан, но не вошел в шорт-лист. В итоге свердловская власть пришла к дилемме: как провести легитимное голосование и не допустить победы площадки за Макаровским мостом. Этот вопрос не решен до сих пор.