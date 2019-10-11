Что скрывается за стенами зданий, где хотят построить храм Екатерины

«URA.RU» изучило «внутренности» приборостроительного завода, который будет снесен Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Площадка под бывшим приборостроительным заводом считается одним из самых перспективных мест для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. За это место выступают представители РПЦ, мэр Екатеринбурга, депутаты гордумы и другие известные горожане. Но если выберут этот вариант, строение, на фасаде которого красуется надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» будет снесено. Немногие знают, что за ним расположен комплекс зданий с удивительной историей. Корреспонденты «URA.RU» побывали в бывших цехах завода, чтобы понять, что потеряет Екатеринбург в случае зачистки площадки.

Илья Стародубцев, гендиректор АО «УК «Pred Group» занимается для УГМК зданиями бывшей «приборки». Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Проходите, только осторожней: здесь есть как «чистые цеха», так и те, в которых находились вредные производства — и в эпоху, когда здесь был приборостроительный завод, и в 2000-х годах, когда сюда заехал Завод по обработке цветных металлов«, — говорит Илья Стародубцев. Он — гендиректор АО „Управляющая компания Pred Group, который по поручению собственника — Уральской горно-металлургической компании — занимается всеми вопросами, связанными со зданием.

Здания стоят пустыми, но их охраняют и частично отапливают. «Даже ремонт небольшой делаем — например, кровлю чиним, чтобы не текла. Тут ведь центральная часть города — плотинка, набережная, все должно быть безопасно, чтобы ничто ни на кого не упало», — поясняет Стародубцев.

В основе завода — кирпичное здание, стоящее буквой «Т» во внутреннем дворике.

«В 1936-38 годах его проектировали под библиотеку Белинского, но де-факто библиотеки здесь не было ни дня — началась Великая Отечественная война и сюда переехал 7-й приборостроительный завод из Москвы, — рассказывает Стародубцев.

— Когда уже завершали строительство, здание переделывали, приспосабливали под промышленное производство». Таким образом, первое здание появилось в 1941 году, остальные (стоящие буквой «П» по периметру квартала) — в 1963-68 годах.

В основе завода — кирпичное здание, стоящее буквой «Т» во внутреннем дворике. Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Земля внутри двора неровная. «В 2018-м здесь проводились архитектурно-спасательные работы, — рассказывает Илья. — Их вел институт археологии УрО РАН, копали культурный слой 17-19 веков. Было найдено 28 тысяч различных артефактов, в том числе кости домашний животных (лошадей). Были интересные монеты, например, 1812 года, а самая старая — 18 века. Все это было передано государству».

Неработающий завод до сих пор снабжает электричеством соседние здания. Здесь расположены две электроподстанции, одна — с возрастным, но рабочим оборудованием из ГДР. Правда, кабели уже все изношены. «Постоянно происходят аварии, приходится устранять», — сетует Илья: клиенты подстанции — пенсионный фонд, музей Мамина-Сибиряка, офисное здание на улице Горького. «Почти все они запросили техусловия и уже переподключаются», — говорит Стародубцев.

Советский «факсовый» аппарат Фото: Анна Майорова © URA.RU

По пути в «библиотеку» (вход находится в дальнем углу двора) заглядываем в еще одно отдельно стоящее здание, в котором располагался цех с вредным гальваническим производством. В комнатах до сих пор стоит неприятный удушливый запах. «Долго здесь находиться нельзя: люди, которые вели демонтаж оборудования, плохо себя потом чувствовали», — рассказывает Илья. Из «артефактов» в цехе — советский «факс» (аппарат с длинной широкой лентой) и туалет, обклеенный этикетками от пива, которое делали на свердловском пивзаводе «Патра».

Подходим сбоку к Т-образному зданию «библиотеки». В отличие от его центрального фасада, боковая стена — из разных кирпичей: часть — красные, часть — серые. Достраивали здание в 1941 году в спешке, из то, что было под рукой. Видно, что кладка активно разрушается — в разных местах видны выпадения кирпичей.

«Здание в аварийном состоянии, — говорит Стародубцев. — Ходить внутри него небезопасно: где-то нет полов, а в тех помещениях, где лежит свинец (от радиации, которая могла быть), слой песка сверху рассыпается».

С осторожностью проходим по коридорам первого этажа — в подвал. Выше провожатые нас не пускают — опасно.

Здание несостоявшейся библиотеки — в аварийном состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для «диггерских» прогулок все-таки больше подходит «новое» здание, выходящее фасадом на набережную: в отличие от «библиотеки», его состояние более-менее сносное. Именно в нем в нем в 2017 года проходило 4-е Уральское индустриальное биеннале современного искусства «Новая грамотность». На этажах до сих пор можно найти остатки экспозиции.

В коридорах и широких «залах» более-менее чисто, зато в закутках — кучи мусора, среди которого можно найти много чего интересного (старая печатная машинка, телефонный справочник, плакаты советских времен). В этом же здании есть «медицинский блок» (поликлиника, которая была при заводе — по ее помещениям разбросано разбитое медоборудование) и столовая.

«Это хорошее массивное здание, но оно имеет цеховую конструкцию: большие пролеты, чтобы могли ездить козловые краны. Перестроить его в современное общественное пространство невозможно,

— говорит Стародубцев. — Плюс в здании очень старые коммуникации, а подвальная часть небезопасна: нужно укреплять пол, делать гидроизоляцию».

Для «диггерских» прогулок все-таки больше подходит «новое» здание, где проходило Уральское биеннале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Снос комплекса зданий подрядчик УГМК называет «раскрытием пространства». «Нужно восстановить историческую справедливость: Екатеринбург достоин иметь свой соборный храм, какие есть в Москве, Петербурге — любой культурной столице, потому что религия — все равно часть нашего генокода, — говорит Илья. — Безусловно, это должна быть центральная часть города, и здание должно гармонично вписаться в существующее архитектурное пространство».

Даже если горожане не выберут «приборку» в качестве площадки под Храм, УГМК намерена использовать площадку под общественное пространство. «Помимо храма осталась еще идея построить центр визуальных искусств — площадка в 1,5 гектара позволяет это сделать, — говорит Илья. — Храм будет доминантой, а центр визуальных искусств — сбоку, ближе к улице Пушкина. Но это тоже будет красивый архитектурный объект от российских или иностранных архитекторов — в зависимости от того, кто выиграет конкурс».

Единственное, что могло бы помешать реализации этих планов — признание зданий приборостроительного завода памятником культуры. Однако экспертиза, выполненная в 2019 году Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, пришла к выводу, что здания не являются объектом культурного наследия. Поэтому вне зависимости от результатов опроса по поводу размещения храма на месте бывшей «приборки» развернется стройка. Правда, на этот раз сносить здания (в отличие от телебашни и мельзавода) будут без зрелищных взрывов — с помощью экскаваторов.

Бывший Уральский приборостроительный завод (вид сверху). Справа — резиденция губернатора Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Надписи на территории «приборки» — это арт-объекты Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все монеты и другие артефакты, найденные во время раскопок на территории «приборки», каталогизированы и переданы государству Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во дворе «приборки» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Внутри цеха, где было опасное гальваническое производство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Там же Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «гальваническом» цехе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Этикетки в туалете — память о свердловском пивзаводе «Патра» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арт-объекты во дворе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Здание «библиотеки» в ужасном состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кирпичи выпадают из стен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Граффити повсюду -… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… — последствия биеннале. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Внутри трансформаторной подстанции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вся проводка сгнила Фото: Анна Майорова © URA.RU

Внешне корпус, выходящий на набережную, смотрится нормально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но внутри разруха Фото: Анна Майорова © URA.RU

В закутках повсюду кучи мусора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В них можно найти много чего интересного, например, газету «Комсомольская правда» начала 2000-х годов с первыми публикациями журналиста Рината Низамова Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению экспертов, здание с «цеховой» архитектурой невозможно приспособить под современные общественные нужды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проще снести Фото: Анна Майорова © URA.RU