Путин предложил наладить международный туризм в обход Всемирной туристской организации

В России нужно создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета во Владивостоке.
«Что касается положения России на международной арене — мы вышли из Всемирной туристской организации. Это был обоснованный шаг. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнеров достаточно, многие страны готовы работать с Россией», — заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что туризм должен быть вне политики. «Туризм играет огромную роль в выстраивании отношений с другими странами», — отметил Путин.
31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией в рамках санкций, введенных против РФ из-за спецоперации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением.
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