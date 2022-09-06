Путин предложил наладить международный туризм в обход Всемирной туристской организации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин выступил с предложением по развитию международного туризма Фото:

В России нужно создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета во Владивостоке.

«Что касается положения России на международной арене — мы вышли из Всемирной туристской организации. Это был обоснованный шаг. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнеров достаточно, многие страны готовы работать с Россией», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что туризм должен быть вне политики. «Туризм играет огромную роль в выстраивании отношений с другими странами», — отметил Путин.

31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией в рамках санкций, введенных против РФ из-за спецоперации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением.

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В России нужно создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета во Владивостоке. «Что касается положения России на международной арене — мы вышли из Всемирной туристской организации. Это был обоснованный шаг. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнеров достаточно, многие страны готовы работать с Россией», — заявил российский лидер. Он подчеркнул, что туризм должен быть вне политики. «Туризм играет огромную роль в выстраивании отношений с другими странами», — отметил Путин. 31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией в рамках санкций, введенных против РФ из-за спецоперации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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