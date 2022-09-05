Ехать с Ширвиндтом в Челябинск желающих не нашлось

Авторский тур в Челябинскую область с телеведущим и гастроблогером youtube-канала «Съедобное-Несъедобное» Михаилом Ширвиндтом не состоялся. Как URA.RU рассказали участники рынка, группу собрать не удалось из-за высокой стоимости поездки.
«Тур, который должен был продлиться неделю до 12 сентября, отменили. Не удалось собрать группу», — заявил URA.RU директор принимающей туркомпании «Одиссей» Адисон Хакназаров.
Организатором поездки выступил туроператор из Нижнего Новгорода, фирма «Кругосветка». На странице с описанием тура на сайте компании сообщали его стоимость — 167500 рублей за одного человека. В цену вошли проживание, оплата экскурсий, основная часть питания и трансферы между городами. Однако за авиабилеты и медстраховку с тремя ужинами пришлось бы доплатить отдельно.
Участники рынка отметили, что найти желающих за такие деньги — сложная задача. Пятидневный маршрут в ряде компаний Челябинска по городам региона обходится туристам в 16500 рублей за человека. В качестве возможности для удешевления туров руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в разговоре с URA.RU предложил ангажировать в штаты турфирм медийные персоны на временную работу, но не платить им завышенных гонораров. Кроме цены, есть и другие трудности при продаже поездок на туробъекты Челябинской области. Директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко оценила, что регион менее продвинут в туристском смысле в сравнении с более успешными конкурентами.
Компания «Одиссей» в 2020 году уже встречала авторский тур. Тогда в рамках турпрограммы «Южно-Уральская Атлантида» в поездке с путешественниками работал сын телеведущего Дмитрия Крылова и съемочная группа программы «Непутевые заметки». В туре с Михаилом Ширвиндтом в 2022 году путешественники должны были проехать через несколько районов области в рамках съемок гастрошоу блогера.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»