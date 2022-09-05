В ХМАО готовятся ко встрече Комаровой и Алекперова

Встреча основателя "Лукойл" Алекперова и губернатора ХМАО Комаровой запланирована в конце недели

06 сентября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Официального подтверждения встречи пока нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова запланирована на конец недели. О том, что их встреча есть в предварительных рабочих графиках двух VIP-персон, корреспонденту URA.RU подтвердили несколько источников внутри региона. «В рабочем графике губернатора прописана встреча с Вагитом Алекперовым, а также программа работы в Когалыме и Покачах на 8—9 сентября», — сообщил источник в окружном правительстве. В правительстве ХМАО не подтвердили, но и не опровергли возможность встречи Комаровой и Алекперова. Мэр Когалыма Николай Пальчиков заявил в разговоре с журналистом агентства, что приезд Алекперова обсуждался, но с допущениями. «Предварительные разговоры были. Вероятность прилета Алекперова мне пока не понятна. Не исключено, что вот мы сейчас говорим про Алекперова, а прилетит [Вадим] Воробьев (президент компании „Лукойл“ с 22 апреля — прим. URA.RU)» — сказал Пальчиков. В администрации Покачей, который 9 сентября празднует свое 30-летие, к встрече гостей готовы, но подтвердить прилет Алекперова тоже не смогли, посоветовав обратиться за комментарием в «Лукойл». «Мы ждем Наталью Комарову 9 сентября. У нас будут торжественные мероприятия, празднование 30-летия», — сообщила корреспонденту URA.RU управделами мэрии Покачей Елена Кулешевич. В пресс-службе «Лукойл-Западная Сибирь» сообщили, что тоже пока не могут официально подтвердить визит Алекперова. Источник URA.RU внутри компании, однако, заявил, что в предварительном графике работы встреча Комаровой и Алекперова есть. Высокопоставленный собеседник агентства из числа нефтяников предполагает, что встреча Комаровой и Алекперова может быть связана с необходимостью заручиться еще одним союзником в предстоящих дебатах властей УрФО, ХМАО и Министерства финансов правительства России по поводу новых льгот для нефтяников. Так как именно в эти дни готовится спецдокумент, который должен обосновать необходимость новых налоговых режимов при разработке старых месторождений, а влияние Алекперова, на уровне московских чиновников, в этом вопросе не будет лишним. «Алекперов поможет Комаровой с оформлением предложений в правительство», — сообщил URA.RU источник внутри крупной нефтяной компании. Ранее URA.RU сообщало, что и Якушев и Комарова считают, что нефтяникам ХМАО нужно предоставить льготные условия на разработку старых месторождений, но дебаты с Минфином по этому поводу будет сложными. Чтобы усилить позицию уральских властей, Комарова и Якушев заручились поддержкой нефтяных генералов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова запланирована на конец недели. О том, что их встреча есть в предварительных рабочих графиках двух VIP-персон, корреспонденту URA.RU подтвердили несколько источников внутри региона. «В рабочем графике губернатора прописана встреча с Вагитом Алекперовым, а также программа работы в Когалыме и Покачах на 8—9 сентября», — сообщил источник в окружном правительстве. В правительстве ХМАО не подтвердили, но и не опровергли возможность встречи Комаровой и Алекперова. Мэр Когалыма Николай Пальчиков заявил в разговоре с журналистом агентства, что приезд Алекперова обсуждался, но с допущениями. «Предварительные разговоры были. Вероятность прилета Алекперова мне пока не понятна. Не исключено, что вот мы сейчас говорим про Алекперова, а прилетит [Вадим] Воробьев (президент компании „Лукойл“ с 22 апреля — прим. URA.RU)» — сказал Пальчиков. В администрации Покачей, который 9 сентября празднует свое 30-летие, к встрече гостей готовы, но подтвердить прилет Алекперова тоже не смогли, посоветовав обратиться за комментарием в «Лукойл». «Мы ждем Наталью Комарову 9 сентября. У нас будут торжественные мероприятия, празднование 30-летия», — сообщила корреспонденту URA.RU управделами мэрии Покачей Елена Кулешевич. В пресс-службе «Лукойл-Западная Сибирь» сообщили, что тоже пока не могут официально подтвердить визит Алекперова. Источник URA.RU внутри компании, однако, заявил, что в предварительном графике работы встреча Комаровой и Алекперова есть. Высокопоставленный собеседник агентства из числа нефтяников предполагает, что встреча Комаровой и Алекперова может быть связана с необходимостью заручиться еще одним союзником в предстоящих дебатах властей УрФО, ХМАО и Министерства финансов правительства России по поводу новых льгот для нефтяников. Так как именно в эти дни готовится спецдокумент, который должен обосновать необходимость новых налоговых режимов при разработке старых месторождений, а влияние Алекперова, на уровне московских чиновников, в этом вопросе не будет лишним. «Алекперов поможет Комаровой с оформлением предложений в правительство», — сообщил URA.RU источник внутри крупной нефтяной компании. Ранее URA.RU сообщало, что и Якушев и Комарова считают, что нефтяникам ХМАО нужно предоставить льготные условия на разработку старых месторождений, но дебаты с Минфином по этому поводу будет сложными. Чтобы усилить позицию уральских властей, Комарова и Якушев заручились поддержкой нефтяных генералов.