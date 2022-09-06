Пермяки продают участок на мысе Стрелка за 8 млн

Вид с участка выходит на сам мыс и реку Кама и Чусовая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В деревне Городище около Перми продают участок под строительство жилья у места слияния Камы и Чусовой — на мысе Стрелка. Участок стоит 8,3 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».

«Участок 67 сот. (ИЖС). Стоимость — 8 375 000 рублей. Слияние рек Камы и Чусовая, мыс Стрелка. Вы станете единственным обладателем, такого великолепного места Пермского края», — говорится в объявлении.

Продавец сообщает, что к будущему дому можно будет провести свет и воду. Собственник обещают покупателям тишину, так как рядом нет соседей. Расстояние от Перми до участка — 8 км. URA.RU также рассказывало о продаже турбазы с индейской деревней в Пермском районе. На территории базы можно обустроить SPA-комплекс.