В Пермском крае продают участок на мысе Стрелка за 8 млн. Фото

Пермяки продают участок на мысе Стрелка за 8 млн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мыс Стрелка. Пермь, мыс стрелка, камское море, туризм пермский край, камское водохранилище
Вид с участка выходит на сам мыс и реку Кама и Чусовая Фото:

В деревне Городище около Перми продают участок под строительство жилья у места слияния Камы и Чусовой — на мысе Стрелка. Участок стоит 8,3 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».

«Участок 67 сот. (ИЖС). Стоимость — 8 375 000 рублей. Слияние рек Камы и Чусовая, мыс Стрелка. Вы станете единственным обладателем, такого великолепного места Пермского края», — говорится в объявлении.

Продавец сообщает, что к будущему дому можно будет провести свет и воду. Собственник обещают покупателям тишину, так как рядом нет соседей. Расстояние от Перми до участка — 8 км. URA.RU также рассказывало о продаже турбазы с индейской деревней в Пермском районе. На территории базы можно обустроить SPA-комплекс.

Вид с участка на мыс Стрелка

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В деревне Городище около Перми продают участок под строительство жилья у места слияния Камы и Чусовой — на мысе Стрелка. Участок стоит 8,3 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Участок 67 сот. (ИЖС). Стоимость — 8 375 000 рублей. Слияние рек Камы и Чусовая, мыс Стрелка. Вы станете единственным обладателем, такого великолепного места Пермского края», — говорится в объявлении. Продавец сообщает, что к будущему дому можно будет провести свет и воду. Собственник обещают покупателям тишину, так как рядом нет соседей. Расстояние от Перми до участка — 8 км. URA.RU также рассказывало о продаже турбазы с индейской деревней в Пермском районе. На территории базы можно обустроить SPA-комплекс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...