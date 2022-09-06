В Перми продает имущество завод, попавший под западные санкции

В Перми попавший под санкции завод «Машиностроитель» продает землю под жилую застройку

Земельный участок предлагается приобрести под строительство жилых домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский завод «Машиностроитель», попавший под западные санкции, выставил на торги земельный участок в микрорайоне Вышка 2. Землю предлагается приобрести под застройку жилых домов, сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте предприятия.

«АО «Пермский завод «Машиностроитель» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка площадью 1682 кв. м., расположенного по адресу г. Пермь, Мотовилихинский р-н, улица Гашкова 30/4. Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома этажностью 4 этажа и выше», — указано в извещении на проведении аукциона.

Для участия в аукционе заявителю необходимо внести задаток в 1% от начальной цены актива, которая составляет 13,8 млн рублей. Дата проведения торгов — 21 сентября. По информации сервиса 2ГИС, сейчас на данном земельном участке располагается парковка.

Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Оно занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли. В начале августа этого года завод попал в расширенный санкционный список Канады.

Санкции против РФ страны Запада вводят, ссылаясь на спецоперацию на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на защиту жителей Донбасса от агрессии киевского режима. Российский президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что по факту санкции работают против самого Запада.