Врач Гришина назвала болезни, на которые указывают проблемы с кожей

Дерматолог Гришина: шелушения на коже говорят об эндокринных заболеваниях, проблемах ЖКТ и неврозах

07 сентября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Шелушение на коже может стать следствием депрессии, считает Натэла Гришина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шелушения на коже могут говорить о наличии у человека эндокринных заболеваний, проблем желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вегетососудистых дисфункций, мигреней, неврозов, а также гормональных изменений у женщин. Об этом URA.RU рассказала врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина. «Сухость кожи и ее шелушение может нам говорить о возможном наличии эндокринных заболеваний, таких, как гиперфункция или гипофункция щитовидной железы или надпочечников, сахарный диабет. О проблемах с пищеварительным трактом, таких, как гастрит, дуоденит, холецистит, о нарушениях обмена веществ, о некоторых неврологических состояниях, мигрени, вегетососудистой дисфункции. Депрессии, неврозы также отражаются неблагоприятно на состоянии кожи в виде чрезмерной сухости и шелушения», — объяснила Натэла Гришина. Дерматолог подчеркнула, что у женщин в период менопаузы кожа может трескаться в районе локтей, стоп, коленей. «Еще одна из причин — гормональные изменения в жизни женщины, связанные с периодом менопаузы, когда резко снижается выработка эстрогенов и, соответственно, производство кожей или сальной железой сала. А оно входит в состав защитной водно-жировой мантии. Что приводит к появлению сухости, шелушению, иногда даже растрескиванию эпидермиса. Часто это может проявляться на локтях, стопах, коленях, на коже лица. Чувство сухости и стянутости в период менопаузы испытывают даже люди с очень жирной кожей», — заметила Гришина. Косметолог отметила, что шелушения на коже возникают и в следствии нехватки витаминов в организме. «Шелушения на коже часто бывают просто обычным недостатком витаминов А, Е, группы В, витамина D. Таких минералов, как магний, цинк, Омега-3. Различные дерматологические заболевания, приобретенные наследственные и врожденные, такие как псориаз, себорея, экзема, ихтиоз, атопический дерматит могут выражаться в виде шелушений на коже», — подытожила Гришина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шелушения на коже могут говорить о наличии у человека эндокринных заболеваний, проблем желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вегетососудистых дисфункций, мигреней, неврозов, а также гормональных изменений у женщин. Об этом URA.RU рассказала врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина. «Сухость кожи и ее шелушение может нам говорить о возможном наличии эндокринных заболеваний, таких, как гиперфункция или гипофункция щитовидной железы или надпочечников, сахарный диабет. О проблемах с пищеварительным трактом, таких, как гастрит, дуоденит, холецистит, о нарушениях обмена веществ, о некоторых неврологических состояниях, мигрени, вегетососудистой дисфункции. Депрессии, неврозы также отражаются неблагоприятно на состоянии кожи в виде чрезмерной сухости и шелушения», — объяснила Натэла Гришина. Дерматолог подчеркнула, что у женщин в период менопаузы кожа может трескаться в районе локтей, стоп, коленей. «Еще одна из причин — гормональные изменения в жизни женщины, связанные с периодом менопаузы, когда резко снижается выработка эстрогенов и, соответственно, производство кожей или сальной железой сала. А оно входит в состав защитной водно-жировой мантии. Что приводит к появлению сухости, шелушению, иногда даже растрескиванию эпидермиса. Часто это может проявляться на локтях, стопах, коленях, на коже лица. Чувство сухости и стянутости в период менопаузы испытывают даже люди с очень жирной кожей», — заметила Гришина. Косметолог отметила, что шелушения на коже возникают и в следствии нехватки витаминов в организме. «Шелушения на коже часто бывают просто обычным недостатком витаминов А, Е, группы В, витамина D. Таких минералов, как магний, цинк, Омега-3. Различные дерматологические заболевания, приобретенные наследственные и врожденные, такие как псориаз, себорея, экзема, ихтиоз, атопический дерматит могут выражаться в виде шелушений на коже», — подытожила Гришина.