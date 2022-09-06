МАГАТЭ признало факты обстрелов Запорожской АЭС

МАГАТЭ признало факты обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС

06 сентября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрел территории ЗАЭС и ее окрестностей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Миссия Международного агентства по атомной энергии, которая в начале сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре (Запорожская область), признала обстрелы последней. Информация об этом содержится в отчете организации на ее официальном сайте. «Список повреждений: спецблок для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива, крыши зданий, как административных, так и гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо. А также контейнер, в котором находится система радиационного контроля сухого хранилища отработанного топлива, система смазки одной из турбин», — отмечается в документе, который опубликован 6 сентября. В отчете говорится, что обстрелу подверглось здание, где размещена система оповещения о повреждениях станции. Отмечается, что обстрелы объекта могут привести к повреждению оборудования и выбросу радиоактивных материалов. Список важных заявлений, опубликованных МАГАТЭ: Рекомендует прекратить обстрел территории и ее окрестностей, чтобы избежать дальнейшего повреждения завода и объектов, пишет Ytro.Ru. Поддерживать физическую неприкосновенность для обеспечения безопасной и надежной работы;

Система физической защиты должна эксплуатироваться по проекту и лицензии. Это влияет на работоспособность систем и оборудования ЗАЭС Надлежащая рабочая среда там должна быть восстановлена;

МАГАТЭ рекомендует, чтобы резервирование внешней линии электроснабжения было восстановлено. А все заинтересованные стороны должны на себя обязательства защищать объект;

Функции аварийного реагирования должны быть отработаны. А надежные и дублирующие средства связи и каналы, включая интернет и/или спутниковую связь, — обеспечены всем необходимым для безопасной эксплуатации объекта;

МГАТЭ призывает срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Незамедлительно начать консультации о ее создании. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, в результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. ЗАЭС находится в Запорожской области, контролируется российской стороной и подвергается постоянным обстрелам ВСУ. Российские власти неоднократно призывали ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины немедленно прекратить обстрелы АЭС и дать оценку действиям Киева, пишет Дни.ру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миссия Международного агентства по атомной энергии, которая в начале сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре (Запорожская область), признала обстрелы последней. Информация об этом содержится в отчете организации на ее официальном сайте. «Список повреждений: спецблок для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива, крыши зданий, как административных, так и гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо. А также контейнер, в котором находится система радиационного контроля сухого хранилища отработанного топлива, система смазки одной из турбин», — отмечается в документе, который опубликован 6 сентября. В отчете говорится, что обстрелу подверглось здание, где размещена система оповещения о повреждениях станции. Отмечается, что обстрелы объекта могут привести к повреждению оборудования и выбросу радиоактивных материалов. Список важных заявлений, опубликованных МАГАТЭ: МГАТЭ призывает срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Незамедлительно начать консультации о ее создании. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, в результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. ЗАЭС находится в Запорожской области, контролируется российской стороной и подвергается постоянным обстрелам ВСУ. Российские власти неоднократно призывали ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины немедленно прекратить обстрелы АЭС и дать оценку действиям Киева, пишет Дни.ру.