Диетолог Лазуренко объяснила, почему нельзя есть сладкое на ночь

Диетолог Лазуренко: сладкое на ночь мешает выработке гормонов сна

07 сентября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Организм не успеет сжечь десерт, съеденный вечером, сказала Наталья Лазуренко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сладости и мучные продукты в вечернее время мешают организму вырабатывать гормоны для качественного сна и поэтому откладываются в жировые запасы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «В течение суток утром, днем, вечером и ночью вырабатываются определенные гормоны, которые могут нам помочь выработать, например, энергию или получить положительные эмоции. Это напрямую зависит от того, что мы едим. Есть продукты, употребление которых нежелательно в определенное время. Например, вечером не стоит есть сладости, десерты, мучные продукты, потому что в этот период времени организм уже начинает готовиться ко сну. Он начинает отдыхать. У него вырабатываются гормоны, которые готовятся к ночному времени. И здесь дополнительный источник дешевой энергии будет только сбивать его с ритма выработки мелатонина — гормона ночного сна, гормона роста, который является главным ночным анаболиком», — сообщила Наталья Лазуренко. По ее словам, более безопасно сладкое есть в утренние часы. «В этот период времени организм вполне может получить небольшую дозу простых или быстрых углеводов. Можно использовать либо хлебобулочную продукцию, либо какие-то варианты десертов. Скорее всего, организм это просто потратит. И не создастся ситуация, когда этот источник энергии из простых углеводов будет отложен про запас в жировую ткань. Ведь впереди активный трудовой рабочий день, когда человек будет тратить энергию, возможно, у него будет какая-то физическая активность», — объяснила специалист в области правильного питания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сладости и мучные продукты в вечернее время мешают организму вырабатывать гормоны для качественного сна и поэтому откладываются в жировые запасы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «В течение суток утром, днем, вечером и ночью вырабатываются определенные гормоны, которые могут нам помочь выработать, например, энергию или получить положительные эмоции. Это напрямую зависит от того, что мы едим. Есть продукты, употребление которых нежелательно в определенное время. Например, вечером не стоит есть сладости, десерты, мучные продукты, потому что в этот период времени организм уже начинает готовиться ко сну. Он начинает отдыхать. У него вырабатываются гормоны, которые готовятся к ночному времени. И здесь дополнительный источник дешевой энергии будет только сбивать его с ритма выработки мелатонина — гормона ночного сна, гормона роста, который является главным ночным анаболиком», — сообщила Наталья Лазуренко. По ее словам, более безопасно сладкое есть в утренние часы. «В этот период времени организм вполне может получить небольшую дозу простых или быстрых углеводов. Можно использовать либо хлебобулочную продукцию, либо какие-то варианты десертов. Скорее всего, организм это просто потратит. И не создастся ситуация, когда этот источник энергии из простых углеводов будет отложен про запас в жировую ткань. Ведь впереди активный трудовой рабочий день, когда человек будет тратить энергию, возможно, у него будет какая-то физическая активность», — объяснила специалист в области правильного питания.