Instasamka анонсировала возобновление концертов в России

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) планирует возобновить концерты в России. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков. Ранее девушка сообщила об отмене выступлений в России.
«Концерты в России будут. План такой: мы обновим весь каталог, сделаем программу на час без матов, попсовую, классную музыку. Все сделаем, доверьтесь мне. <…> Я очень соскучилась по Москве, по Питеру. Не знаю, что насчет маленьких городов, но когда я так говорю, нам обычно приходят заманчивые предложения», — сообщила девушка в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что Instasamka сообщила об отмене концертов в России. Певица уехала в Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, ее эмоциональное состояние на фоне происходящего в мире не позволяет ей работать в РФ.
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