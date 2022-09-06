Instasamka анонсировала возобновление концертов в России

Instasamka планирует возобновить концерты в России

07 сентября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Instasamka планирует вернуться в Россию с концертами Фото: соцсети Дарьи Зотеевой Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) планирует возобновить концерты в России. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков. Ранее девушка сообщила об отмене выступлений в России. «Концерты в России будут. План такой: мы обновим весь каталог, сделаем программу на час без матов, попсовую, классную музыку. Все сделаем, доверьтесь мне. <…> Я очень соскучилась по Москве, по Питеру. Не знаю, что насчет маленьких городов, но когда я так говорю, нам обычно приходят заманчивые предложения», — сообщила девушка в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Instasamka сообщила об отмене концертов в России. Певица уехала в Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, ее эмоциональное состояние на фоне происходящего в мире не позволяет ей работать в РФ.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) планирует возобновить концерты в России. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков. Ранее девушка сообщила об отмене выступлений в России. «Концерты в России будут. План такой: мы обновим весь каталог, сделаем программу на час без матов, попсовую, классную музыку. Все сделаем, доверьтесь мне. <…> Я очень соскучилась по Москве, по Питеру. Не знаю, что насчет маленьких городов, но когда я так говорю, нам обычно приходят заманчивые предложения», — сообщила девушка в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Instasamka сообщила об отмене концертов в России. Певица уехала в Объединенные Арабские Эмираты. По словам девушки, ее эмоциональное состояние на фоне происходящего в мире не позволяет ей работать в РФ.