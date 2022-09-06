В Турции предрекли полное разрушение Украины из-за Запада dikGAZETE: Украина перестанет существовать из-за подчинения Западу 07 сентября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 + Украину ждет развал из-за стремления стать западным сателлитом Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Стремление Киева стать сателлитом Запада приведет к полному развалу Украины. Об этом говорится в статье турецкого издания dikGAZETE. «Киевский режим, настоятельно стремящийся быть сателлитом западных государств, вскоре приведет к разрушению страны», — говорится в материале издания. Уточняется, что Киев сможет избежать развала Украины, если начнет действовать в интересах украинского народа. В статье говорится, что прозападные политики создали в стране экономический хаос, который отбросил страну на уровень африканских экономик, хотя, сотрудничая с Россией, Украина находилась в очень сильном состоянии. Сейчас Киев ввел страну в полную зависимость от Запада, заняв миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка, отмечает автор материала. Ранее зампред Комитета ФС РФ по экономической политике Госдумы РФ Михаил Делягин раскрыл, как будет разваливаться экономика Украины. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что развал Украины начался 31 год назад. Сенатор Алексей Пушков констатировал, что в экономическом кризисе на Украине виноват киевский режим. Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность, пишет RT. Стремление Киева стать сателлитом Запада приведет к полному развалу Украины. Об этом говорится в статье турецкого издания dikGAZETE. «Киевский режим, настоятельно стремящийся быть сателлитом западных государств, вскоре приведет к разрушению страны», — говорится в материале издания. Уточняется, что Киев сможет избежать развала Украины, если начнет действовать в интересах украинского народа. В статье говорится, что прозападные политики создали в стране экономический хаос, который отбросил страну на уровень африканских экономик, хотя, сотрудничая с Россией, Украина находилась в очень сильном состоянии. Сейчас Киев ввел страну в полную зависимость от Запада, заняв миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка, отмечает автор материала. Ранее зампред Комитета ФС РФ по экономической политике Госдумы РФ Михаил Делягин раскрыл, как будет разваливаться экономика Украины. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что развал Украины начался 31 год назад. Сенатор Алексей Пушков констатировал, что в экономическом кризисе на Украине виноват киевский режим. Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям