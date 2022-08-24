Илья Кива отметил, что развал Украины начался 31 год назад Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина 24 августа празднует не День независимости, а День зависимости и развала. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Илья Кива.

«Сегодня на Украине празднуют „День Зависимости и развала“. Народ-победитель превращен в почитателей нацизма, пропитанный ненавистью и изуродованный гомосексуализмом — ведомый на плаху клоуном-наркоманом. Государство на грани прекращения своего существования», — написал он в своем telegram-канале.

Он также отметил, что развал государства начался 31 год назад. Кива уточнил, что теперь на Украине производится «внешнее управление».

Экс депутат Рады заявлял, что западные территории Украины готовят к переходу под контроль Польши, дополняет телеканал 360. Подготовка перехода западных областей Украины под контроль Польши должна проходить по графику, приводит его слова MK.RU .

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался, что независимость Украины является трагедией для ее граждан. Он припомнил, что 24 августа произошли такие трагические события, как извержение Везувия и Варфоломеевская ночь.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля этого года. Кроме того, российские войска спасают жителей Донбасса от участившихся обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.