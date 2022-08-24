Украина 24 августа празднует не День независимости, а День зависимости и развала. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Илья Кива.
«Сегодня на Украине празднуют „День Зависимости и развала“. Народ-победитель превращен в почитателей нацизма, пропитанный ненавистью и изуродованный гомосексуализмом — ведомый на плаху клоуном-наркоманом. Государство на грани прекращения своего существования», — написал он в своем telegram-канале.
Он также отметил, что развал государства начался 31 год назад. Кива уточнил, что теперь на Украине производится «внешнее управление».
Экс депутат Рады заявлял, что западные территории Украины готовят к переходу под контроль Польши, дополняет телеканал 360. Подготовка перехода западных областей Украины под контроль Польши должна проходить по графику, приводит его слова MK.RU.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался, что независимость Украины является трагедией для ее граждан. Он припомнил, что 24 августа произошли такие трагические события, как извержение Везувия и Варфоломеевская ночь.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля этого года. Кроме того, российские войска спасают жителей Донбасса от участившихся обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Украина 24 августа празднует не День независимости, а День зависимости и развала. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Илья Кива. «Сегодня на Украине празднуют „День Зависимости и развала“. Народ-победитель превращен в почитателей нацизма, пропитанный ненавистью и изуродованный гомосексуализмом — ведомый на плаху клоуном-наркоманом. Государство на грани прекращения своего существования», — написал он в своем telegram-канале. Он также отметил, что развал государства начался 31 год назад. Кива уточнил, что теперь на Украине производится «внешнее управление». Экс депутат Рады заявлял, что западные территории Украины готовят к переходу под контроль Польши, дополняет телеканал 360. Подготовка перехода западных областей Украины под контроль Польши должна проходить по графику, приводит его слова MK.RU. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался, что независимость Украины является трагедией для ее граждан. Он припомнил, что 24 августа произошли такие трагические события, как извержение Везувия и Варфоломеевская ночь. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля этого года. Кроме того, российские войска спасают жителей Донбасса от участившихся обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.