Мэр Перми объяснил запрет на протестный митинг в центре города

Алексей Демкин считает Сад камней удачным местом для протеста Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин заявил, что никогда не сдерживал конструктивные протестные движения. Поэтому после снятия коронавирусных ограничений противникам транспортной реформы согласовали проведение митинга. Активистам не дали площадку в центре города из-за масштабных работ по благоустройству, отметил Демкин.

«У городской администрации сквер напротив Оперного театра находится в реконструкции. Считаю, что Сад камней является неплохим местом для этого митинга, где люди могут собраться и высказать свои требования», — заявил глава Перми в интервью 59.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что активистам, выступающим против повышения стоимости проезда в общественном транспорте власти согласовали проведения митинга, но запретили делать это на центральных площадках города. Вместо этого им предложили Сад камней около железнодорожного вокзала и несколько других площадок в спальных районах.