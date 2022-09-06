06 сентября 2022

Мэр Перми объяснил запрет на протестный митинг в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин считает Сад камней удачным местом для протеста Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин заявил, что никогда не сдерживал конструктивные протестные движения. Поэтому после снятия коронавирусных ограничений противникам транспортной реформы согласовали проведение митинга. Активистам не дали площадку в центре города из-за масштабных работ по благоустройству, отметил Демкин.

«У городской администрации сквер напротив Оперного театра находится в реконструкции. Считаю, что Сад камней является неплохим местом для этого митинга, где люди могут собраться и высказать свои требования», — заявил глава Перми в интервью 59.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что активистам, выступающим против повышения стоимости проезда в общественном транспорте власти согласовали проведения митинга, но запретили делать это на центральных площадках города. Вместо этого им предложили Сад камней около железнодорожного вокзала и несколько других площадок в спальных районах.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Мэр Перми Алексей Демкин заявил, что никогда не сдерживал конструктивные протестные движения. Поэтому после снятия коронавирусных ограничений противникам транспортной реформы согласовали проведение митинга. Активистам не дали площадку в центре города из-за масштабных работ по благоустройству, отметил Демкин. «У городской администрации сквер напротив Оперного театра находится в реконструкции. Считаю, что Сад камней является неплохим местом для этого митинга, где люди могут собраться и высказать свои требования», — заявил глава Перми в интервью 59.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что активистам, выступающим против повышения стоимости проезда в общественном транспорте власти согласовали проведения митинга, но запретили делать это на центральных площадках города. Вместо этого им предложили Сад камней около железнодорожного вокзала и несколько других площадок в спальных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...