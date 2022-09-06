Россия отказалась от слияния с Китаем

Предпосылок по созданию военного союза между Россией и Китаем — нет. Об этом рассказал посол России в Китае Андрей Денисов.
«Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание — это именно взаимопонимание», — указал дипломат, передает РИА «Новости». Он отметил, что западные страны выражают опасение из-за формирования военного альянс между КНР и РФ.
При этом Денисов подчеркнул, что часто страны поддерживают друг друга, так как их позиции близки. Однако это не происходит в обязательном порядке.
Ранее URA.RU писало, что США надеются настроить Индию и Китай против России, убедив их ввести ограничение цен на российскую нефть. Но, как считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков, это практически невозможно. Кроме того, «Газпром» договорился с Китаем об оплате газа рублями и юанями.
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