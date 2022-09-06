Пушков назвал невыполнимый план США по союзникам России

Сенатор Пушков: США рассчитывают настроить Китай и Индию против России

07 сентября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

США надеются настроить против России Китай и Индию, однако это невозможно, считает Алексей Пушков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США надеются настроить Индию и Китай против России, убедив их ввести ограничение цен на российскую нефть. Однако такая задача практически невыполнима, считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Подтянуть Китай и Индию к своей политике „потолка“ для цены на российскую нефть — сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Он отмечает, что Китаю незачем усиливать США и «Большую семерку», которые открыто заявляют, что готовятся к конфликту с ним. Индия вовсе имеет хорошие отношения с Россией и испытывает потребность с российской нефти, а в РФ уже предупреждали об остановке поставок нефти и газа странам, которые введут потолок цен, напомнил сенатор. По словам Пушкова, в Вашингтоне понимают, что ни Китаю, ни Индии не выгодно поддерживать антироссийские действия Запада. Однако в США продолжают делать вид, что этого не понимают, резюмировал он. Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что Индия подала «обнадеживающие сигналы» о том, что Нью-Дели может поддержать введение потолка цен на российскую нефть. Министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью прекратит подачу газа в страны, которые введут потолок цен. Американский экономист Анас Альхаджи также предупредил, что ограничение цен приведет к серьезным последствиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США надеются настроить Индию и Китай против России, убедив их ввести ограничение цен на российскую нефть. Однако такая задача практически невыполнима, считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Подтянуть Китай и Индию к своей политике „потолка“ для цены на российскую нефть — сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Он отмечает, что Китаю незачем усиливать США и «Большую семерку», которые открыто заявляют, что готовятся к конфликту с ним. Индия вовсе имеет хорошие отношения с Россией и испытывает потребность с российской нефти, а в РФ уже предупреждали об остановке поставок нефти и газа странам, которые введут потолок цен, напомнил сенатор. По словам Пушкова, в Вашингтоне понимают, что ни Китаю, ни Индии не выгодно поддерживать антироссийские действия Запада. Однако в США продолжают делать вид, что этого не понимают, резюмировал он. Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что Индия подала «обнадеживающие сигналы» о том, что Нью-Дели может поддержать введение потолка цен на российскую нефть. Министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью прекратит подачу газа в страны, которые введут потолок цен. Американский экономист Анас Альхаджи также предупредил, что ограничение цен приведет к серьезным последствиям.