«Газпром» договорился с Китаем об оплате газа рублями и юанями

Председатель правления, зампредседателя совета директоров компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян договорились о поставках российского газа в Китай и оплате за него китайской национальной валютой — юанями, а также рублями. Информация приводится в telegram-канале «Газпрома».
«Обсудили проект поставок газа из России в Китай по „дальневосточному“ маршруту — „Газпром“ приступил к проектированию газопровода. Газопроводы „Сила Сибири — 2“ и „Союз Восток“ свяжут российскую и китайскую газотранспортные системы. Зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — отмечалось на встрече.
Миллер отметил, что новый механизм оплаты будет выгоден обеим странам. Это упростит проведение расчетов за энергоресурсы.
Ранее «Газпром» заявил о готовности к осенне-зимнему периоду в России, сообщает Пятый канал. В компании отметили, что россияне зимой останутся с теплом и светом, дополняет RT.
Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны ввели против России жесткие экономические санкции. В ответ на это РФ заявила, что страны, признанные недружественными, смогут покупать газ только за рубли. Из-за этого экономика европейских стран и США ухудшила свои показатели: выросло недовольство граждан из-за возросших цен на энергоносители и коммунальные услуги.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»