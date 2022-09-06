Чиновники из ХМАО оплатили фиктивные соцопросы на 8 миллионов рублей

07 сентября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Как выяснилось, деньги заплатили, но соцопросы подрядчиком не проводились Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэрия Октябрьского района (ХМАО) за более чем 8,5 миллионов рублей заказала проведение соцопросов, оплатила их, однако фактически работа подрядчиком не была выполнена. В связи с этим по требованию прокуратуры заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Предметом муниципального контракта было предусмотрено проведение социологических опросов населения, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Общая цена контракта составила 8 600 000 руб. В декабре 2021 года заведующим отделом архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района приняты без замечаний работы по муниципальному контракту, которые фактически не выполнены либо выполнены с существенными недостатками», — сообщается на сайте прокуратуры.



По актам работ, которые фактически не выполнялись, была произведена выплата из местного бюджета. Поэтому прокуратура направила материалы в СКР, а в следственном комитете возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за превышение должностных полномочий. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.



Ранее URA.RU сообщало, что с начала года югорские следователи возбудили 134 дела по коррупционным преступлениям. За их совершение перед судом предстало 48 должностных лиц, общий ущерб от действий которых составил более 53 миллионов рублей. В числе расследованных коррупционных преступлений мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностных полномочий, дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, служебный подлог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Октябрьского района (ХМАО) за более чем 8,5 миллионов рублей заказала проведение соцопросов, оплатила их, однако фактически работа подрядчиком не была выполнена. В связи с этим по требованию прокуратуры заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Предметом муниципального контракта было предусмотрено проведение социологических опросов населения, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Общая цена контракта составила 8 600 000 руб. В декабре 2021 года заведующим отделом архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района приняты без замечаний работы по муниципальному контракту, которые фактически не выполнены либо выполнены с существенными недостатками», — сообщается на сайте прокуратуры. По актам работ, которые фактически не выполнялись, была произведена выплата из местного бюджета. Поэтому прокуратура направила материалы в СКР, а в следственном комитете возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за превышение должностных полномочий. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU сообщало, что с начала года югорские следователи возбудили 134 дела по коррупционным преступлениям. За их совершение перед судом предстало 48 должностных лиц, общий ущерб от действий которых составил более 53 миллионов рублей. В числе расследованных коррупционных преступлений мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностных полномочий, дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, служебный подлог.