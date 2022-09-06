Чиновники из ХМАО оплатили фиктивные соцопросы на 8 миллионов рублей

Мэрия Октябрьского района (ХМАО) за более чем 8,5 миллионов рублей заказала проведение соцопросов, оплатила их, однако фактически работа подрядчиком не была выполнена. В связи с этим по требованию прокуратуры заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Предметом муниципального контракта было предусмотрено проведение социологических опросов населения, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Общая цена контракта составила 8 600 000 руб. В декабре 2021 года заведующим отделом архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района приняты без замечаний работы по муниципальному контракту, которые фактически не выполнены либо выполнены с существенными недостатками», — сообщается на сайте прокуратуры.
По актам работ, которые фактически не выполнялись, была произведена выплата из местного бюджета. Поэтому прокуратура направила материалы в СКР, а в следственном комитете возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за превышение должностных полномочий. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала года югорские следователи возбудили 134 дела по коррупционным преступлениям. За их совершение перед судом предстало 48 должностных лиц, общий ущерб от действий которых составил более 53 миллионов рублей. В числе расследованных коррупционных преступлений мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностных полномочий, дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, служебный подлог.
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